Rüya final bölümüyle ekrana geldi!

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Rüya’nın bu akşam ekrana gelen final bölümünde Elif, Yıldız’la Alaz’ın sözlenmesine şiddetle karşı çıktı. Bu evliliği engellemek için Alaz’ın karşısında duran Elif, Yıldız’ı ateşe atmamakta kararlıydı. Bulut, Alaz’ın teyzesi Selma’yı kaçırarak gerçekleri öğrenmek istedi.

Selma’dan Alaz’ın kardeşi olduğunu öğrenen Bulut, şaşkınlığını gizleyemedi. Kuşkuları giderek büyüyen Bulut, topladığı tüm ipuçlarından Alaz’ın, ailesinden intikam almak için Elif’i kullandığını öğrendi. Cihan, Ruhşan’a Alaz’ın oğlu olduğunu itiraf etti. İnan, İsa’dan Alaz ve Sırrı ile ilgili tüm gerçekleri öğrendi.

Artık hesaplaşma zamanının geldiğini anlayan İnan, İsa ile birlikte Sırrı’nın yanına giderek onu öldürdü. Alaz, teyzesi Selma ile görüşeceğini sanarak buluşma yerine gitti. Karşısında Bulut’u gören Alaz köşeye sıkıştığını anlayarak ona silah çekse de İnan ve İsa tarafından öldürüldü. Bulut ve Elif’in her şeyi geride bırakarak uzun bir yola çıktıkları final sahnesi izleyicilerin beğenisini topladı.

Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik etti.

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