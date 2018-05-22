21. kupada ikinci yarıdaki performansıyla kilit rol oynayan Hollandalı ön libero Donk, “Tudor istemeyince Ocak’ta başka takım bakmaya başlamıştım. Fatih Terim beni kadroda tuttu. İki hoca arasındaki fark ortada. Terim bizi şampiyon yaptı” dedi.
Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e konuşan Ryan Donk, kazanılan şampiyonluğu anlattı. Devre arasında “Gitsin” diye gözünün içine bakılan Ryan Donk, Terim geldikten sonra ikinci yarının yıldızı oldu... Sezonu şampiyon olarak tamamlayan G.Saray’ın özellikle 2. devredeki en kilit ismi olan Hollandalı oyuncu, HABERTÜRK’e iki hoca arasındaki farkı ve kendisiyle ilgili değişimi anlattı. ‘Şampiyonluk çok güzel bir kelime’ diyen Hollandalı futbolcu, “Bunun için çok çalıştık. Zor dönemlerimiz oldu. 5 ay boyunca oynayamadım. Yine de bireysel olarak çalışmalarımı sürdürdüm. Takım arkadaşlarımızla büyük bir aile olduk. Sonunda da şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz” ifadesini kullandı.
''ÇOK KÖTÜ HİSSETTİM''
Sezon başında kadro dışı olduğu 5 aylık dönemde nasıl hissettiğini de anlatan 32 yaşındaki ön libero, “Hayatım boyunca futbola aşığım ve bu elimden alındığında oldukça kötü hissettim... Sadece antrenman yapmak bir ceza gibi geliyor. Forma için çok çalıştım, 5 ay boyunca elimden gelenin en iyisini yaptım ama Tudor, ‘Sen benim tipimde oyuncu değilsin’ diyordu. Ocak’ta başka takım bakmaya başladım. Ama Fatih hoca beni takımda tuttu ve her şeyi değiştirdi” diye konuştu. Tudor’la arasındaki soruna gülerek “Kimse bilmiyor” diyen Donk, iki hoca arasındaki farkı ise şu sözlerle özetledi: “Fark zaten ortada. Terim’in farkı, bizi şampiyon yapması...”
''YAYA TOURE'NİN TARZINI SEVİYORUM''
Mustafa Denizli döneminde transfer edildikten sonra adeta kadroda unutulduğunu ve Riekerink’in de kendisine şans vermediği hatırlatılan Donk, “Riekerink’e iyi şanslar diliyorum. Kendisiyle sorunum yok” dedi. Taraftarların kendisini Yaya Toure’ye benzetmelerinden dolayı mutlu olduğunu da belirten deneyimli oyuncu, “Toure’nin tarzını çok severim. Fiziğini tekniği üst düzey... Ben de bunun için çalışıyorum” diye konuştu.
'' GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYORUM''
Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Ryan Donk yeni teklif beklediğini ifade etti. 32 yaşındaki ön libero, “Kontratım bitiyor, kulübümle oturup konuşacağız, benim gönlüm kalmaktan yana. Umarım kalırım. Gelecek sezon ve Şampiyonlar Ligi için bir şey söyleyemem. Görüşmeleri beklememiz lazım” ifadelerini kullandı. Donk bu şampiyonluğun kendisi için de çok özel olduğunu sözlerine ekledi.
''FATİH HOCA İLE BÜYÜK TAKIM OLDUK''
Teknik direktör Fatih Terim’in gelişiyle birlikte takımda ve Florya’da her şeyin değiştiğini belirten Ryan Donk, bu durumu şöyle aktardı: “Fatih hoca takımı birlikte tuttu ve büyük bir aile haline getirdi. Bireysel olarak da hedefler koydu. G.Saray Türkiye’nin en büyük takımı. Fatih hoca gelince tam olarak büyük bir takım olduk. Evimizde F.Bahçe beraberliği dışındaki her maçı kazandık.
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