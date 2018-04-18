S&P Doğuş Holding'in notunu düşürdü

Kuruluş Doğuş'un notunu BB-'den B+'ya indirdi. Kuruluş Doğuş'un not görünümünü de negatif olarak belirledi. Kuruluş'tan yapılan açıklamada 2,5 milyar dolarlık kredinin henüz yapılandırılmaması ve banka kredilerinin vadelerinin uzatılması talebinin holdingin zayıf performansını yansıttığını belirtti.

S&P tarafından yapılan açıklamada, "Doğuş Holding’in bazı kredilerinin vadelerini uzatmak istediğini anlıyoruz. Bunun yatırım yapılmış olan şirketlerden beklenti altı getiri gelmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu durum da yönetimin varlık satışlarını planladığı şekilde gerçekleştirmesini zorlaştırıyor" dedi.

Kuruluş'tan yapılan açıklamada "Notu düşürmemizin nedeni Doğuş Holding’in portföyünün değerinin belirgin şekilde düşmesi yönünde risk görmemiz ve şirketin kredi/değer oranının yüzde 30’a yükselmiş olması. Doğuş yönetiminin varlıklarını satma yönündeki planlarında başarılı olup olamayacağı belirsiz. Bu da 2019’da itfası gelen borçların karşılanmasını zorlaştırabilir. Bu aşamada bankaların teklif edilen vade uzatımlarını kabul edip etmeyecekleri de belirsiz. Hala tercihli bir temerrüt riski olduğunu düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Doğuş Holding yaklaşık 2,5 milyar dolar kredinin yapılandırması için bankalarla masaya oturacak. Şahenk, ortalama vadesi yaklaşık 2,5 yıl olan kredilerin vadesini 5,5 yıla çıkarmak için görüşmeler yapacak. Yapılandırma görüşmeleri çerçevesinde faiz geri ödemelerine devam edilmesi, ana para ödemelerinin ise iki yıl ertelenmesinin talep edileceği belirtiliyor.

Business HT