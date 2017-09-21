Sağlık Bakanlığı'ndan Ferhat Göçer açıklaması

DHA'nın haberine göre; Bakanlık, Ferhat Göçer'in, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nde geçici olarak görevlendirildiğini belirterek, yapılan araştırmalar sonucu Göçer'in görevinin sonlandırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"06.09.2017 tarihinde sanatçı Ferhat Göçer'in Bakanlığımıza danışman olarak atandığına ilişkin basında haberler yer almış, 21.09.2017 tarihinde ise bu haber, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup bir milletvekili tarafından soru önergesine konu edilmiştir. Söz konusu haberlerde gerçekle ilişkisi olmayan, kamuoyunu yanıltıcı unsurlar bulunmaktadır. Bu nedenle açıklama yaparak kamuoyunu aydınlatma gereği doğmuştur.
Ferhat Göçer, 31.10.2016 tarihinde 2016/4. dönem ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası sonucu Şanlıurfa Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanmış, 07.11.2016 tarihinden itibaren ise Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü emrinde geçici görevlendirilmiştir. Görevlendirildiği tarih itibarıyla, Göçer'in sanatçı yüzünden istifade edilerek sağlık okuryazarlığını geliştirecek bazı projelerde değerlendirilebileceği düşünülmüştür.
Habere konu kişinin ne zaman yeniden açıktan atamasının ne zaman geçici görevlendirmesinin yapıldığı tarihler net olarak bellidir. Personel hareketinden de anlaşılacağı üzere yeni bir atama ya da danışman olarak görevlendirmesinin söz konusu olmadığı çok açıktır. Bu açık gerçeğe rağmen bu haberlerin yayınlanmasının maksatlı olabileceği değerlendirilmekle birlikte, Bakanlığımız hemen harekete geçmiş, yapılan araştırmanın sonucu olarak da Ferhat Göçer'in 07.11.2016 tarihinde Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'ne yapılan geçici görevlendirmesi sonlandırılmıştır."
- ferhat göçer
- sağlık bakanlığı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.