Çile Bülbülüm şarkısının Çile kısmını okuyan Şahan Gökbakar, takipçilerine "Sende de ne ciğer varmış be" dedirtti. Şarkının çile kısmını 40 saniye boyunca okuyan komedyen Yılmaz Morgül, İrem Derici ve Mustafa Ceceli'ye meydan okudu.

"KENDİNE GÜVENEN DENESİN"



Gökbakar, "Size Çile Bülbül'üm Yarışması. Şimdilik rekorum 40 saniye. Ama şimdilik. Hadi kendine güvenen denesin" dedi. Komedyenin Çile performasını izleyen şarkıcı Merve Özbey, " Ben tıkandım dinlerken" yorumunu yaptı.