Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, eflatun bir kıyafetle UNICEF balosuna giden Salma Hayek, tüm bakışları üzerinde topladı.

Alyssa Milano ve Molly Sims gibi ünlülerin katıldığı balonun sürpriz konuğu ise Suriye'de geçen yılki Halep kuşatması sırasında attığı mesajlarla tüm dünyanın dikkatini çeken Bana Ebed (8) oldu. Hayek, Bana'ya sarılarak kırmızı halıda poz verdi.