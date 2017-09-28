UEFA Avrupa Ligi'nde Konyaspor ile aynı grupta yer alan Salzburg ve Marsilya, bu akşam grup aşamalarının ikinci karşılaşmasında mücadele edecek. Peki Salzburg - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
SALZBURG - MARSİLYA
Marco Rose yönetimindeki Salzburg, evinde Rudi Garcia yönetimindeki Marsilya'yı konuk edecek. Salzburg, ilk maçta Vitoria Guimaras ile oynamış ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Marsilya ise, evinde Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek aldığı 3 puanla liderlik koltuğunda yer edinmişti.
Red Bull Arena'da oynanacak karşılaşmada Hırvat hakem Ivan Bebek yönetecek. Bebek'in yardımcılıklarını Tomislav Petrovic ve Miro Grgic yapacak. Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
- İki takım tarihlerinde ilk defa karşı karşıya gelecek.
- Salzburg, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.
- Marsilya, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
- Salzburg, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
- Marsilya, oynadığı son 5 maçta 7 gol atarken 9 gol yedi.
- Salzburg'da en golcü oyuncu ünvanını 2'şer golle Munas Dabbur ve Valon Berisha üstleniyor.
- Marsilya'da ise en golcü oyuncu konumunda 5 golle Valere Germain bulunuyor.
- Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda 3 puanla lider konumunda.
- Salzburg, UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda 1 puan ile ikinci konumunda.
SON MAÇ KADROLARI
Salzburg: Alexander Walke, Stefan Lainer, Paulo Miranda, Andreas Ulmer, Duje Caleta-Car, Hannes Wolf, Diadie Samassekou, Amadou Haidara, Valon Berisha, Fredrik Gulbrandsen, Munas Dabbur
Marsilya: Yohann Pele, Adil Rami, Hiroki Sakai, Jordan Amavi, Rolando, Boubacar Kamara, Morgan Sanson, Luiz Gustavo, Dimitri Payet, Florian Thauvin, Valere Germain
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