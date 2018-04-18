Aybaba, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "A'dan Z'ye Futbol" adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.
Futbol hayatına nasıl başladığını anlatan Aybaba, ligde inişli çıkışlı bir grafik sergilediklerini dile getirerek, "Oyuncularım seneye belki daha iyi bir konuma gelecek ama bu yıl da yaptıkları işler ortada. Keyifli maçlar var, oynamayı seviyorlar." dedi.
Aybaba, kulüpte aile ortamı olduğunu belirterek, "Hatta aile olma özelliğini de çocuklarını getirerek devam ettiriyorlar. Kulüpte Kone'nin 8, Robinho'nun 6 çocuğu var. Önce babalarını sonra çocuklarını çalıştırıyoruz." diye espri yaptı.
Bir öğrencinin futbolculardan Arouna Kone ve Thievy Bifouma'nın son haftalarda performanslarında düşüş yaşandığını söylemesi üzerine Aybaba, şunları kaydetti:
"Kone'yi Levante istedi, bize ve kendisine iyi para teklif ettiler. İnanılmaz karakterli bir çocuk, bize gelip 'Beni İspanya'dan istiyorlar, daha da fazla para veriyorlar, bunu değerlendireyim gideyim' demedi. Biz onunla ilgili yorumu yaptık, takıma katkılarını düşündük. Karakterli bir oyuncu olduğu için takımı daha iyi yönettiğini düşündük. Biz bu büyük paradan vazgeçtik. Tabii o ara bir düşüş yaşadı, aklı gitti, geldi. Bir de sakatlık onu gerçekten çok yıprattı. Bifouma'ya ise yapacak bir şey yok, çıldırmaya devam. Vur diyoruz vurmuyor, geç diyoruz geçmiyor, öyle gidiyor ama kaleye en hızlı giden oyuncumuz."
"YABANCI OYUNCU SERBEST OLMALI"
Futbolda altyapının doğru organize edilmediğini vurgulayan deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:
"Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. 5-18 yaş arası 15 milyon çocuğumuz var. Eğer biz bunlardan doğru alt yapı oluşturamıyorsak demek ki suç bizim. Biz yapamadık, başaramadık. Özellikle futbolu yönetenlerin bu konuyla ilgili hiçbir gayretleri ve çalışmaları yok. Şimdi siz üretemediğiniz zaman ithal edeceksiniz. 'Bu kadar yabancı olur mu' diyorlar. Nasıl olacak? Yerli oyuncu yetiştiremiyoruz. Ben yabancı oyuncu serbest olmalı diye düşünüyorum. Ama kriterler olmalı. Küçük, küçük kriterler koyacağız. Milli olabilir, oynadığı maç sayısı olabilir. Böyle bir çalışma yapılırsa daha mantıklı daha iyi oyuncular gelebilir ülkemize ama biz yetiştiremiyoruz."
Aybaba, bir öğrencinin "Ligde şampiyon kim olur" sorusuna ise "Galatasaray kendi sahasında çok iyi oynuyor, deplasman performansları şampiyonluğu tayin eder diye düşünüyorum. Bence en iyi kadro Beşiktaş'ta alternatifleriyle birlikte, ondan sonra Başakşehir takımı istikrarlı gidiyor, oyuncuları da iyi. Fenerbahçe ise bütün bu takımların kaybetmesini bekleyerek şampiyon adayı olmayı düşünecek, yapacak başka bir şeyleri yok." yanıtını verdi.
"HİÇ SEVDİĞİM HAKEM YOK"
Hakemlerin maçlarda kötü kararlar aldığını belirten bir öğrenciye ise "Çok kötü hakemler var, hiç sevdiğim hakem yok." diye cevap veren Aybaba, sözlerini şöyle noktaladı:
"Hakemlerin kendilerini geliştirmeleri lazım. Bir hakemin 10 maçına bakınca neyi yapabilir, neyi yapamaz anlıyorsunuz. Genç arkadaşları geliştirelim. Biz futbola başladık, bitirdik onlar hala hakem, orada hiçbir değişiklik yok. Genç hakemleri oynatalım. Hata yapsınlar, hata yapabilirler hepimiz yapıyoruz ama hakemlerin bu seneki performansları inanılmaz kötü."
Konferans sonrası CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Aybaba'ya plaket verdi. Aybaba da Ataseven'e imzalı Sivasspor forması hediye etti.
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