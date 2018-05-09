2 hafta önce Apple’ın arttırılmış gerçekliği (AR) ve sanal gerçekliği (VR) destekleyen kablosuz bir ürün üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu cihaz Apple’ın kendi işlemcisini kullanacak ve herhangi bir bilgisayara ve telefona bağlanması da gerekmeyecek.

Benzer bir fikirle Samsung’un da uğraştığı ortaya çıktı. The Korea Times’ın haberine göre firma, AR ve VR’ın ikisini de destekleyen kablosuz bir cihaza sahip. Ayrıca bu ürün Samsung’un kendi işlemcisini ve OLED ekranlarını kullanıyor.

Aynı habere göre iki rakip şirketin AR/VR cihazlarının arasındaki tek fark; Samsung bu ürün üzerinde tek başına çalışmamış. Microsoft'la birlikte yürütülen proje, muhtemelen içinde binlerce oyun ve uygulama bulunan ‘Windows Mixed Reality’ platformunun bir üyesi olacak.

İki firmadan da haberlere bir yalanlama gelmezken, Apple’ın yeni AR/VR ürünü 2020’da piyasaya sürülecek. Samsung’un projesinin ise bu Ağustos’ta Berlin’de gerçekleşecek olan IFA’da tanıtılması bekleniyor.