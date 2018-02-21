Samsung bir süredir OLED ekranları, telefondan daha büyük ekranlı cihazlarda kullanmak konusunda tereddütlüydü. Bir ara OLED TV üretimi konusunda detaylı çalışmalar yapan Samsung, daha sonra bu ekran tipinin uzun vadeli kullanım için uygun olmadığına karar vererek çalışmalarına ara vermişti.

Bugün internette dolaşan haberlere göre Samsung, OLED TV sektörüne geri dönmeye karar verdi, ancak bir farkla. Güney Koreli teknoloji devi bu defa Quantum Dot teknolojisiyle OLED teknolojisini birleştirerek QD-OLED TV projesi üzerine yoğunlaşacak.

Samsung tarafından 2001 yılından bu yana geliştirilen Quantum Dot ekran teknolojisi, OLED ekran teknolojisine göre çok daha yüksek parlaklık seviyelerine çıkabiliyor. Bu iki teknolojinin birleşimi ise ortaya oldukça kullanışlı ve uzun ömürlü bir ekran paneli çıkarabilir.