Uzun zamandır konuşulan Steam'e KDV'nin geleceği söylentisi sonunda doğru çıktı. Geride bıraktığımız hafta sonundan itibaren Steam hesaplarına girerek oyun almak isteyen oyun severler, fiyat bölümünde %18 KDV ibaresiyle karşılaştı.

Her ne kadar şimdilik oyunun KDV'li fiyatı ile KDV'siz fiyatı arasında bir fark olmasa da, bu geçici bir durum olabilir. Yani şu an için Steam'deki oyunların %18 KDV'li fiyatlarında herhangi bir fark oluşmuyor.

Şu an için 50-TL'lik bir oyun satın aldığınızda, %18 KDV dahil fiyatı yine 50-TL oluyor. Ancak bu durumun sebebinin ne olduğu veya ne zamana kadar bu şekilde devam edeceği hakkında henüz yapılmış resmi bir açıklama yok.