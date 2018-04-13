Apple’ın geçtiğimiz yılın kasım ayında satışa sunduğu iPhone X, üretim sürecinde yaşanan sorunlardan dolayı ilk birkaç hafta kolay bulunabilir bir cihaz değildi. Apple ancak birkaç hafta sonra hedefi tutturan üretim verimliliği sayesinde cihazı tüm dünyaya ulaştırabilmişti.

Bu yıl üç yeni iPhone satışa sunmayı planlayan şirket, geçtiğimiz yıl yaşadığı sorunların tekrarlanmaması için eylülde satışa çıkması beklenen cihazların üretim sürecini normalden daha erken başlattı.

UYGUN FİYATLI İPHONE X GELİYOR!

ETNews’ün haberine göre, Apple’ın en büyük iş ortaklarından Samsung, yeni iPhone modelleri için OLED ekran üretimine başlamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki haftalarda başlaması beklenen sürecin mayıs ayında 3 milyon adet ekran üretimine, haziranda ise bunun iki katına ulaşması bekleniyor. Söylentiler, Apple’ın bu yıl sunacağı üç iPhone’dan ikisinin OLED ekrana sahip olacağı yönünde.

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ETNews’ün isimsiz kaynaklarına göre, Apple ve Samsung hâlâ OLED panel fiyatları üzerinde pazarlık yapmaya devam ediyor. Habere göre, Samsung yetkililerin Apple merkezine yaptıkları son ziyaretten karşılıklı bir anlaşma çıkmadı.

Apple’ın parça başı fiyatı düşürmesi üzerine Samsung’un yeni iPhone’lar için Galaxy S9’da kullandığı üretimi daha kolay ve ucuz olan Y-Octa panelleri önerdiği ancak bu panellerin Apple’ın yüksek miktarlardaki talebini karşılamaya yetmeyebileceği belirtiliyor.

Analistler, bu yılın en popüler iPhone modelinin OLED ekrana sahip olmayacağını tahmin ediyor. Apple'ın bu yıl iki OLED ekranlı iPhone'un yanı sıra, iPhone X'un devamı niteliğinde LCD ekranlı ve uygun fiyatlı bir akıllı telefon satışa sunması bekleniyor. 6,1 inç ekrana sahip olacağı tahmin edilen bu cihazın fiyat etiketinin ise 700 ile 750 dolar arasında olacağı söyleniyor.

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