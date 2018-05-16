Şanlıurfa'da ilk iftar saat kaçta yapılacak

2018 Ramazan ayı 16 Mayıs itibariyle başladı. Şanlıurfa ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Şanlıurfa' da iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Şanlıurfa iftar vakti...

ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Şanlıurfa iftar vakti 19:33 olarak yer almakta. Şanlıurfa'da saat 19:33’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

ŞANLIURFA İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Şanlıurfa yarın gece 2. sahura kalkacak. Şanlıurfa sahur vakti 03:31 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Şanlıurfa' da 03:31 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

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