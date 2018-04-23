Saraybosna, Osmanlı, Yugoslav ve Avusturya-Macaristan imparatorluğunun ilginç mimari karışımı ile dolu birçok tarihi eseri barındırıyor. Saraybosna tatilinde bu tarihi ve turistik şehri yakından tanımanıza yardımcı olacak Saraybosna gezi rehberine göz atmanızı tavsiye ediyoruz. İşte Saraybosna'da gezilecek yerler...

SARAYBOSNA'DA GEZİLECEK YERLER

Yeşil tepelerle çevrili ve bir nehir tarafından ikiye bölünen Saraybosna, çarpıcı doğal güzellikleri, kültürel çeşitliliği, ve acıların harmanlandığı bir tarihi geçmiş ile Saraybosna, küçük ama muhteşem bir şehirdir. İslam, Ortodoks, Katolik ve Yahudi etkileri ve dini gelenekleri burada yan yana yaşarlar. Şimdi bu kenti gezmeye başlayalım...

SARAYBOSNA UMUT TÜNELİ MÜZESİ

1992 ve 1995 yılları arasında meydana gelen kuşatma sırasında vatandaşlar tarafından inşa edildi. Sırp güçleri, kenti tamamen terk edene kadar Dobrinja ve Butmir mahalleleri arasında bir bağlantı görevi gördü. Yiyecek ve yardım için tüneli kullandılar. Bu tünel kuşatılmış Saraybosna'da 300 bin kişinin hayatta kalmasını sağlayan 800 metre uzunluğundaki tüneldir.

BAŞÇARŞI

Eski Saraybosna'nın kalbinde yer alan, tarihi taş sokakları ve ahşap dükkanlarıyla 16. yüzyılda kurulmuş meşhur Osmanlı çarşısıdır. Bosna savaşı sırasında Sırp güçlerinin yıkmaya çalıştığı Başçarşı, ziyaret edilmesi gereken bir labirent gibidir. Şehrin en iyi mimari eserlerinden bazılarına ve açık hava oturma alanına sahip çok sayıda geleneksel kafelere evsahipliği yapar. Şehrin buluşma noktasıdır.

LATİN KÖPRÜSÜ

Milyatska Nehri üzerinde Osmanlı köprülerinden biri olan Latin Köprüsü, 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açan Franz Ferdinand'ın (Avusturya-Macaristan tahtının mirasçısı) ve hamile eşinin öldürüldüğü yer olması nedeniyle tarihi bir öneme sahiptir. Eski Yugoslavya döneminde Principov olarak biliniyordu.

GAZİ HÜSREV BEY CAMİİ

Saraybosna'nın tarihi Bascarsija bölgesinin kalbinde Başçarşı'da yer alan ve halen faaliyette olan anıtsal bir camidir. Cami avlusunda türbesi bulunan Gazi Hüsrev Bey tarafından 1531'de Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Bina, Osmanlı mimarisinin en güzel örneğidir ve bakımlı avlusu şehrin huzur dolu dinlenme yeridir. Caminin dünyada elektrikle aydınlatılan ilk cami olduğu iddia edilmekte.

BOSNA TARİH MÜZESİ

Bosna-Hersek Tarihi Müzesi 13 Kasım 1945'te kuruldu. 1963'ten beri müze, bu amaçla özel olarak inşa edilmiş bir binada bulunuyor. Müze adını birkaç kez değiştirdi. 1949'da müze, Bosna Hersek Ulusal Devrimi Müzesi olarak 1967'de Bosna-Hersek Devrimi Müzesi olarak adlandırıldı. Sonunda, Haziran 1993'te kabul edilen Müze Yasası ile müze, Bosna Hersek Tarih Müzesi olarak değiştirildi. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 400.000'den fazla tarihi eser barındırmaktadır.

BAŞÇARŞI SEBİLİ

Başçarşı Meydanı'nın merkezinde Saraybosna'daki en ünlü su çeşmesi ve şehirin sembolüdür. Bazı kayıtlar Saraybosna'nın 300'den fazla sebile sahip olduğunu, ancak çoğunun 17. yüzyılda bir yangında yıkıldığını söylüyor. 1913'te inşa edilen ünlü Başçarşı Sebili, 100 yıldan uzun bir süredir hayatta kalmayı başarmıştır.

SVRZO EVİ

Bosna'nın eski yaşam tarzlarını daha iyi anlamak için, son derece iyi korunmuş, otantik ev müzesi Svrzo Evi'ni mutlaka ziyaret edin. Ev, ziyaretçilere, 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında bölgedeki tipik bir Müslüman evinin, nasıl bir yer olabileceğini iyi bir şekilde anlatıyor.

İMPARATOR CAMİİ

İmparator Camii, Bosna'nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinden sonra inşa edilen ilk camidir. Dönemin klasik Osmanlı tarzında inşa edilen Bosna-Hersek'teki en büyük tek yarı kubbeli camidir. Cami, 1480'de Kral Matija Korvina’nın, Vuk Grgurevic komutasındaki Macar birlikleri tarafından saldırıya uğradı. Bu saldırıların sonucunda İmparator Camii büyük hasara uğramış, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yeniden yapılarak cami şu anki halini almıştır. Şeyh İbrahim Bistrigija gibi önemli Saraybosnalıların gömüldüğü caminin arkasında bir mezarlık vardır.

SARAYBOSNA SAAT KULESİ

Saraybosna'nın saat kulesi 30 metre yüksekliğindedir ve 16. yüzyılda inşa edildiğine inanılmaktadır. Kulenin saati, dünya namaz vakitlerini belirtmek için, ay saatini tutan tek halk saatidir. Bu sisteme göre, yeni gün saat 12'yi gösterdiğinde günbatımında başlıyor! Günlerin uzunluğu yıl boyunca değiştiği için, saatin doğru şekilde işlemesi için muvakkit (namaz vakitlerinin belirlenmesinde kullanılan çeşitli saatleri düzenleyen, bunların ayarlarına ve tamirlerine bakan kişi. Saatçi ve muvakkit-i salât da denilirdi.) görevliydi. Bey Camii'nin avlusunda, tam zamanın hesaplanacağı bir muvakkithane vardır. Kulenin mevcut saat mekanizması 1875 yılında Londra'dan getirildi.

HACI SİNAN TEKKESİ

Silahdar Mustafa Paşa Tekkesi olarak da bilinen Hacı Ali Tekin, Kadiri Derviş Emri'ne aittir ve 1638 ile 1640 yılları arasında inşa edilmiştir. Tekke'nin inşaatına yönelik finansmanın zengin Saraybosna tüccarı Hacı Sinan'ın, Sultan IV. Murat'a hizmet eden oğlu Mustafa Paşa tarafından sağlanmış olduğu sanılmaktadır. Tekke, İstanbul'daki Topkapı Sarayı kompleksi içerisinde bazı binaları da tasarlayan Arnavutluk'tan mimar Kasım Ağa tarafından yapıldı. Hacı Sinan Tekkesi'nin en büyük görsel cazibesi, avlunun duvarındaki kaligrafi tasarımıdır. “Süleyman'ın Mührü” olarak bilinen bu tasarımda, “Allah'tan başka Tanrı yoktur, Muhammed de onun peygamberidir” sözleri vardır. Yaklaşık üç metre genişliğinde olup, fresk tarzında yapılmıştır.

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