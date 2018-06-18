Kompakt SUV olarak adlandırılan küçük SUV'lara olan talep günden güne artıyor. Özellikle yeni modellerin piyasaya girişleri ile tüketici tercihlerinin geleneksel hatchback araçlardan hızla bu segmente kaydığı görülüyor.

LMC Automotive tarafından yapılan analize göre, geçen sene Avrupa'da 1.4 milyon adet olan toplam pazarın bu yıl 1.8 milyona tırmanması bekleniyor. Pazarın bu yükselişinde yeni modeller Volkswagen T-Roc, Citroen C3 Aircross, Opel Crossland X ve yenilenen Dacia Duster satışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İlk kez pazara sunulan Volkswagen T-Roc, Citroen C3 Aircross, Opel Crossland, Avrupa genelindeki en çok satılan 10 küçük SUV sıralamasına ilk üç ay içerisinde girmeyi başardı ve her biri 25 binin üzerinde satışa ulaştı. Bu 3 modelin yıl sonuna kadar 100 bini geçmesi bekleniyor.

Dacia Duster'ın tamamen yenilenen modeli de Avrupa'da ilk üç ayda ciddi bir satış başarısına ulaştı. Aracın satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında artarak 46 bin 571 adete yükseldi.

Jato Dynamics verilerine göre Avrupa'da ilk çeyrekte en çok satan küçük SUV'lar sıralamasına bakıldığında ilk sırada 55 bin 59 adetlik satışla Renault Captur yer alıyor. Onu 50 bin 117 adetlik satışla Peugeot 2008 takip ediyor. Duster, 46 bin 571 adetle üçüncü sırada bulunurken, Opel Mokka 40 bin 327 adetle dördüncü, Fiat 500X 28 bin 943 adetle beşinci sırada.





Öte yandan ilk 10'a giremeseler de piyasaya yeni giren Seat Arona, Kia Stonic ve Hyundai Kona'nın da ciddi satış başarılarına ulaşması bekleniyor.

EN ÇOK KAYBEDEN NISSAN JUKE

Küçük SUV segmentini yaratan modeller arasında yer alan Nissan Juke ise bu yıl kötü bir performans gösteriyor. Geçtiğimiz yıl sıralamada 5'inci sırada iken bu sene yüzde 27'lik satış kaybıyla 10'uncu sıraya gerilemiş durumda.

Nissan Juke'ın önümüzdeki sene çıkması beklenen yeni modeli ile yeniden satışlarını artırabileceği tahmin ediliyor.

'HER SENE YÜZDE 40 BÜYÜYECEK'

Autonews'e konuşan Nissan Avrupa Ürün Planlama Direktörü Ponz Pandikuthira, 'piyasa uçtu gitti' tabirini kullanırken, önümüzdeki dört yıl boyunca pazarın her sene ortalama yüzde 40 büyüyeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

LMC Automotive'e göre ise kompakt boyutları, yüksek oturma pozisyonu ve genç imajı, segmenti büyüten en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Firma küçük SUV segmentinin 2019 yılında 2 milyon seviyesine çıkacağını öngörüyor.

Öte yandan piyasaya giren yeni modeller segmentin büyümesini sağlayan diğer önemli bir unsur. Özellikle uzun süredir beklenen VW T-Cross modeli ve Skoda'nın ilk kez Cenevre'deki fuarda gösterdiği ve Yeti'nin yerini alacak olan Vision X, segmentin büyümesine önemli katkı sağlayacak.

SIRADA FORD VAR

Küçük SUV segmentinde önemli bir hamlenin de Ford'dan gelmesi bekleniyor. LMC Automotive'e göre Ford'un en çok satan modellerinden biri olan Fiestaplatformunda geliştireceği yeni küçük SUV'u 2020 yılında piyasada olacak. Ford'un sıfırdan tasarlanan bu modelle şu anda listenin ancak 10'uncu sırasında yer alabildiği EcoSport'a göre daha başarılı bir performans göstermesi bekleniyor.



HANGİ ÜLKELERDE EN ÇOK SATILIYOR

Küçük SUV segmentindeki araçların en fazla satıldığı ülke 97 bin 744 adet ile İtalya. Onu 94 bin 899 adetle Fransa izlerken, İngiltere 73 bin 308 adetle üçüncü, Almanya 70 bin 962 adetle dördüncü, İspanya da 50 bin 710 adetle beşinci sırada bulunuyor.

TÜRKİYE'DE AÇIK ARA DUSTER

Türkiye pazarına bakıldığnda ise küçük SUV pazarının en çok satan aracı açık ara farkla Dacia Duster. Duster ilk 5 ayda 6 bin 172 adetlik bir satış rakamına ulaştı. Duster'ı Avrupa'da ilk sırada yer alan Renault Captur 1399 adetlik satışla izliyor. Opel Mokka 752 adet satılırken, BMW X1 716, Peugeot 2008 572, Nissan Juke da 782 adet satıldı.

Hyundai yeni modeli Kona ile 2 ayda 257 adetlik satışa ulaşırken, markanın kısa sürede üstlere tırmanması bekleniyor.