Citroën, markanın kompakt hatchback modeli Yeni C4 Cactus’ü satışa sundu. Sıra dışı tasarım unsurları ve sınıfının standartlarını yükselten konforu ile fark yaratan Yeni C4 Cactus, kullandığı yüksek teknolojileri ve verimli motor seçenekleriyle sınıfının bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Citroën Advanced Comfort programı kapsamında üretilen Yeni C4 Cactus, Avrupa’da Progressive Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi) ve Advanced Comfort koltuklarla sunulan ilk Citroën modeli olma unvanını taşıyor.

Aynı süspansiyon 2019 Ocak ayında satışa sunulacak olan C5 Aircross modelinde de kullanılacak. Geliştirilmesi sırasında 20’ye yakın patente konu olan yeni süspansiyon sisteminin çalışma prensibi ise oldukça basit.

DİZEL VE BENZİNLİ AYNI FİYATA SATILIYOR

Geleneksel süspansiyon sistemi bir amortisör, bir yay ve mekanik bir baskı yatağından oluşurken, tamamen Citroën tarafından geliştirilmiş olan süspansiyon sistemine her iki yönden (birisi sekme diğeri de sıkıştırma için) destek sağlayan iki hidrolik baskı yatağı ilave edildi. Bu sayede süspansiyon, sürüşe göre iki aşamada çalışıyor.

Yeni C4 Cactus’ün Feel donanım seviyesine sahip benzinli 1.2 PURETECH 110 HP EAT6 tam otomatik versiyonu 109 bin 900 TL’den, aynı motor şanzıman kombinasyonuna sahip Shine donanım seviyesindeki versiyonu ise 117 bin 900 TL’den satışa sunuluyor. Dizel motora sahip araçlarda ise fiyat değişmiyor. Feel donanım seviyesine sahip 1.6 BLUEHDI 100 HP ETG6 otomatik model 109 bin 900 TL’den, aynı motor şanzıman kombinasyonuna sahip Shine donanım seviyesi de 117 bin 900 TL’den satılıyor.

7 İNÇLİK EKRANI TELEFONLARA UYUMLU

Yeni C4 Cactus, müşterinin dijital dünyası ve otomobili arasında sürekli bağlantı sağlayan bağlantı teknolojilerine de sahip. Apple Car Play ve Mirror Link uyumlu Ekran Yansıtma Fonksiyonu sayesinde araç içindekiler akıllı telefonlarını orta konsoldaki 7 inçlik kapasitif dokunmatik ekranla güvenli bir şekilde kullanabiliyor.

FİAT’TA İSTER SATIN AL, İSTER KİRALA DÖNEMİ

Fiat bu yılın başında sessiz sedasız başlattığı ‘bayiden bireysel kiralama’ işinde yıl sonuna kadar bin 500 müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Başlangıçta 20 bayide sunulan kiralama hizmeti, kısa süre içinde 100 bayiye genişleyecek

Fiat, ocak ayından bu yana sadece 20 bayisinde sunduğu bireysel kiralama hizmetini yurt çapında 100 bayiye genişletmeye hazırlanıyor. Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, bu sistem ile bayileri için yeni bir iş alanı yarattıklarına da dikkat çekerek 5 yıl içerisinde perakende satışların yüzde 25’ini yeni Fiat Bireysel Kiralama ile gerçekleştirmeyi öngördüklerini ifade etti.

SATIŞLARIN YÜZDE 25’I KIRALAMADAN GELECEK!

Egea model ailesiyle Türkiye’de iki yıl üst üste en çok satılan otomobil markası unvanına sahip olan Fiat, bireysel araç kiralama sektörüne iddialı bir giriş yapıyor. Marka, filo kiralamadan farklı olarak, bireysel tercihlerin öne çıktığı, kişiye özel bir hizmet ortaya koyuyor. Başlangıç olarak 20 Fiat bayii aracılığıyla bireysel araç kiralama hizmeti vermeye başlayan Fiat, kısa süre içerisinde Türkiye’de bulunan 100’ü aşkın satış noktasında kiralama hizmeti vermeyi hedefliyor. Altan Aytaç, bireysel kiralamanın bayilerin iş hacmine olumlu etki edeceğini öngördüklerini söyledi. 5 yıl içerisinde perakende satışların en az yüzde 25’inin Fiat Bireysel Kiralama yöntemi ile sağlanmasını beklediklerini dile getiren Aytaç, bugüne kadar 300 adet araç kiralayarak yeni müşterilere ulaştıklarını, kiralanan araçların da yüzde 90’ını Fiat Egea model ailesi, diğer kısmını ise Fiat 500 Ailesi, Doblo ve Fiorino modellerinin Combi versiyonlarının oluşturduğunu belirtti.

Türk Lirası ile kiralama imkânı sunan Fiat, yıl sonuna kadar bireysel araç kiralamada 1.500 adede ulaşmayı hedefliyor.

‘TİCARİ ARAÇ KİRALAMA İZNİ PAZARI DA SEKTÖRÜ DE BÜYÜTÜR’

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), “Araç Kiralama Sektör Buluşmaları Paneli” düzenledi. Ticari araçların kiralanmasının önündeki engellere değinen Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Sektörün bir numaralı sorunu ticari araç kiralanmasının önündeki engeldir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde, ticari araçların daha geniş kapsamda kiralanabilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması, otomotivde yerli üretimin ağırlıklı payı ticari araç olması nedeni ile yerli üretimin desteklenmesine, işletmelerin kaynaklarını verimli yönetmesine, böylelikle sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacaktır” dedi.