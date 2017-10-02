Saudi Telecom, Türk Telekom için ek süre istedi

Saudi Telecom, Oger'in Türk Telekom borç yapılandırma müzakerelerinde, kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü belirterek hazineye mektup yazarak ödeme için Kasım'a kadar ek süre istedi.

Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine söz konusu taleple ilgili değerlendirme yapacak.

Oger, Türk Telekom'da satın alma için kullandığı kredinin 290 milyon dolar büyüklüğündeki Eylül 2017 geri ödemesini yapmadı.

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