Savaşçı 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Alican Albayrak, Uğur Biçer, Nazan Diper, Zeynep Elçin, Yeliz Akkaya ve Ali Tarık Fındık gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı 21. bölümü ile dün akşam izleyicisiyle buluşmuştu. Yayınlanan 21. bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanı için bekleyişi sürdürüyor. Peki, Savaşçı 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAVAŞÇI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesini anlatan Savaşçı 21. bölümü ile dün akşam ekranlardaydı. Yayınlanan 21. bölümün ardından izleyiciler bekleyişe geçti. İnternet üzerinde "Savaşçı 22. bölüm fragmanı" aramasını yapan izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor.

Savaşçı 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

SAVAŞÇI 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sınır ötesinde Doktor’u ele geçiren Kılıç Timi ve Albay Kopuz, dönüş yolunda kalabalık bir grup teröristle çatışmaya girer. Doktor kaçmak için fırsat kollarken, ağır silahlarla saldırı altında kalan time sınır ötesinde oldukları için takviye imkansızdır.

Resmi makamlarla temasa geçen General Kutalmış, timini kurtarmak için Jandarma Özel Harekat'tan Yüzbaşı Haydar Bozkurt’u görevlendirir.

Yüzbaşı Haydar ve komutasındaki askerler, Kılıç Timi’ni ve Albay Kopuz’u cehennemden çıkarmak için hemen harekete geçer. Umutlar tükenirken hiç beklenmedik bir gelişme olayların seyrini değiştirir.

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Savaşçı 22. bölüm

Savaşçı 22. bölüm fragmanı