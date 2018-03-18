Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın konuğu olan Şebnem Schaefer, programdan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.



Bir takipçisinin, "O kadar estetiği nineme yapsan o da afet olurdu" sözüne bozulmayan model, "Aaa ben de estetik yaptırmayan tek kişi kaldığımı sanıyordum, nineniz de varmış. Sevgilerimi iletin lütfen" diyerek takipçisine yanıt verdi.



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