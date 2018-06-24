Bugün cumhurbaşkanı ve 600 milletvekilini seçmek için Türkiye sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal da oyunu kullandı. CHP'nin Antalya 1. adayı olan Deniz Baykal, uzun yıllar sonra ilk defa Antalya dışında bir ilde, tedavi gördüğü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda oy kullandı.





79 yaşındaki Baykal, son seçimde olduğu gibi bu sene de seçimlerdeki en yaşlı vekil adayı oldu.

Deniz Baykal eğer milletvekili olarak seçilirse, Meclis'in en yaşlı üyesi olarak Meclis Başkanı seçimine kadar TBMM'nin geçici başkanlığını üstlenecek.

AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı Elif Nur Bayram

EN GENÇ VEKİL ADAYLARININ BİRİ ANTALYA'DAN DİĞERİ KOCAELİ'DEN

Hükümetin seçilme yaşını 18'e düşürmesinin ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram 11'inci sıradan aday gösterilmişti. Oyunu Kocaeli'de kullanan Bayram, seçimlerdeki en genç vekil adaylarından biri oldu.

CHP Antalya Milletvekili adayı 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül ise 16'ncı sıradan aday gösterilerek, CHP'nin en genç vekil adayı olmuştu. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün oğlu İsmail Hakkı Gül, oyunu Antalya'da kullandı.

CHP Antalya Milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül

EN YAŞLI İLE EN GENÇ VEKİLLER ARASINDA 61 YAŞ VAR

Seçimin en yaşlı vekil adayı Antalya'dan, en genç vekilleri ise Antalya'dan ve Kocaeli'den çıktı. 79 yaşındaki Deniz Baykal ile en genç vekil adaylarının arasında 61 yaş var.

KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ MİLLETVEKİLİ OLMAYI HAYAL EDİYORDU

AK Parti'nin en genç Milletvekili adayı olan Elif Nur Bayram, "Türkiye'nin en genç milletvekili adayı olduğum için çok mutluyum. Bu yaşımda böyle bir deneyimi yaşıyor olmak gurur verici" demişti.

Küçük yaşlardan itibaren milletvekili olma hayali kurduğunu açıklayan en genç vekil adayı Bayram, "Gerçekten gençlere güvenilen bir ülkede yaşıyor olmak çok güzel. Ben de inşallah milletime faydalı olmak için çalışmalar yapacağım, bu yolda her daim yürüyeceğim" demişti.

EN YAŞLI VEKİL ADAYINDAN EN GENÇ VEKİL ADAYINA NASİHAT!

En yaşlı vekil adayı Deniz Baykal, CHP'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül ile bir araya gelmiş ve Gül'e nasihatta bulunmuştu.

Baykal, "Sen artık kişiye ait olmaktan çıktın millet oldu, devlet oldu. Bunu hiç unutma. Millete karşı sorumlusun" açıklamasında bulunmuştu.

Gül ise; "Seçilirsem okul devam edecek. Siyasete girdik, daha ileriyi düşünüyoruz. Hayalim, kendimi rüzgara göre yönlendirmeyip, hedeflerime yönelik ilerleyeceğim" demişti.

DENİZ BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU

Deniz Baykal 14 Ekim 2017 cumartesi günü inme geçirmişti. Baykal, beyne giden ana damarın tıkanması üzerine hastaneye kaldırılmış ve haftalarca müşahade altında tutulmuştu.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Duacı Eczacılar İlkokulu'nda oyunu kullanan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Aslı Baykal, babasıyla ilgili; "Sağlığı çok iyi gidiyor. Her geçen gün daha iyi oluyor. Çok kısa zaman sonra mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız" açıklamasında bulundu.