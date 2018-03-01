Banka açıklamasına göre, 31.12.2017 tarihli konsolide olmayan mali tablolarını açıklayan Şekerbank'ın aktif büyüklüğü son bir yılda yüzde 32 artışla 31,3 milyar liraya ulaştı. Toplam kredi hacmini yıllık yüzde 17 artışla 20,7 milyar liraya ulaştıran banka, en yüksek büyümeyi KOBİ kredilerinde gerçekleştirdi.

Şekerbank’ın 2017 yıl sonu net karı 115 milyon lira olarak gerçekleşirken toplam özkaynakları aynı dönemde yüzde 7 artarak 2,7 milyar liraya ve sermaye yeterlik rasyosu yüzde 15,4 seviyesine ulaştı.

Anadolu’daki köklü mevduat tabanını kuvvetlendirmeye devam eden bankanın mevduat büyüklüğü ise yıllık yüzde 22 artışla 2017 yılsonu itibarıyla 19,7 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, reel sektörün desteklenmesi amacıyla Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) işlerliğinin artırılması başta olmak üzere ekonomi otoritelerince atılan pozitif adımların da desteğiyle, 2017 yılında da üretime, ihracata ve yatırıma dayalı büyümeyi finanse etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Kuruldukları günden bugüne öncelikleri olan Anadolu’da KOBİ, esnaf ve çiftçilere ulaşmayı sürdürdüklerini belirten Taze, "65 yıla varan Anadolu Bankacılığı uzmanlığımız doğrultusunda, 2017 yılında stratejik odağımız olan KOBİ kredilerinde yüzde 24 büyüme sağladık. Üretime olan desteğimizi sürdürmek için KOBİ’lerimize ve çiftçilerimize alternatif çözümler sunmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taze, şunları kaydetti:

"Banka olarak aynı zamanda kaynak çeşitliliği de sağladık. 2017 yılının son günlerinde çıktığımız ve planlanan arz tutarının yüzde 20 üzerinde bir taleple 300 milyon TL olarak gerçekleşen sermaye benzeri tahvil ihracı Türk Lirası’na ve Bankamızın köklü marka değerine olan güvenin önemli bir teyidi oldu."