Semih Şentürk'ten ayrılık sinyali

Sorunlarla boğuşan Eskişehir’de takımın önemli isimlerinden Semih Şentürk bu duruma isyan etti. “4 aydır 5 kuruş almadan idmanlara çıkıyoruz” diyen 34 yaşındaki futbolcu, “Her şeyin bir sonu var. Bu süreç devam ederse oynatacak oyuncu bulamazlar. Eskişehir terk edilmiş bir takım gibi görünüyor. Taraftarı bu ekibi sahiplenmezse daha kötü günler görünüyor” ifadelerini kullandı. Es-Es şu ana kadar topladığı 12 puanla TFF 1. Lig’de 15. sırada yer alıyor.

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