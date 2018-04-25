TÜRK-İŞ’e bağlı Güvenlik İş Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı, Şenol Güneş’in statlardan özel güvenliklerin temizlenmesi gerektiğine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Habertürk Ankara'dan Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Görevlilerin her olaylı maçın ardından suçlu ilan edildiğini, Güneş’in de statlarda ekmeği için mücadele eden özel güvenlik görevlilerini hedef aldığını savunan Çağırıcı buna son vermek için harekete geçme kararı aldıklarını söyledi.

‘60 LİRAYA KATLANILMAZ’

Çağırıcı şöyle konuştu: “En çok olay üç büyüklerin İstanbul’da yaptıkları maçlarda yaşanıyor. Her maçta suç, en zayıf halka olarak özel güvenlik görevlilerinin üzerine atılıyor. Görüntülerden açıkça ortaya çıktı ki Tolga Zengin arkadaşımıza hem küfrediyor hem de saldırıyor. Bir de güvenlikçi arkadaş suçlu ilan ediliyor. Tüm arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz, 3 büyüklerin aralarındaki maçlarında artık görev almasınlar. 60 lira için o küfürlere katlanmaya değmez.”