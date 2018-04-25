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Sendika başkanından özel güvenlikçilere boykot çağrısı

Şenol Güneş’in “Statlar özel güvenlikçilerden temizlenmeli” sözlerine Sendika Başkanı Çağırıcı’dan tepki: “Güvenlikçiler 3 büyüklerin aralarındaki maçlarda görev almasın. 60 lira için o küfürlere katlanmaya değmez.”

25 Nisan 2018 Çarşamba, 09:40:53 | Güncelleme:

TÜRK-İŞ’e bağlı Güvenlik İş Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı, Şenol Güneş’in statlardan özel güvenliklerin temizlenmesi gerektiğine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Habertürk Ankara'dan Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Görevlilerin her olaylı maçın ardından suçlu ilan edildiğini, Güneş’in de statlarda ekmeği için mücadele eden özel güvenlik görevlilerini hedef aldığını savunan Çağırıcı buna son vermek için harekete geçme kararı aldıklarını söyledi.

‘60 LİRAYA KATLANILMAZ’

Çağırıcı şöyle konuştu: “En çok olay üç büyüklerin İstanbul’da yaptıkları maçlarda yaşanıyor. Her maçta suç, en zayıf halka olarak özel güvenlik görevlilerinin üzerine atılıyor. Görüntülerden açıkça ortaya çıktı ki Tolga Zengin arkadaşımıza hem küfrediyor hem de saldırıyor. Bir de güvenlikçi arkadaş suçlu ilan ediliyor. Tüm arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz, 3 büyüklerin aralarındaki maçlarında artık görev almasınlar. 60 lira için o küfürlere katlanmaya değmez.”

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Yorumlar 16
  • Misafir 38 saniye önce
    Bende gitmiyorum gitmeyin tavsiye etmem degmez o paraya şenol hoca kendini korusun
  • Misafir 49 saniye önce
    60 TL'Yİ beğenmeyen TÜRK-İŞ’e bağlı Güvenlik İş Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı. Milleti sendika ayağına her ay maaşlarından onlarca para kesip lüks ortamlarda yiyorsunuz. Şenol Hoca'nın söylemi görevine özel yani hukuki bir özelliği olamayan taraf tutabilecek ve bunun sonunda adli bir yaptırımı olmayacak kişiler bu gibi durumlara çanak tutmasından kaynaklı olduğu için bu açıklamayı yapma gereği duyuyor. Kimsenin ekmeğinin peşinde değil. Olmadıda. Siz eğerki tüm maçlarda işinizi layığı ile yerine getirmiş olsaydınız bu olaylar ye Fenerbahçenin ne Beşiktaşın nede Galatasarayın yada diğer klüplerin canını yakmazdı. Biz eskiden iç içe maçlar izlerdik tribünlerde. O zamanlar olay yokmuydu vardı. Ama insanlar birbirini tebrik etmeyide biliyorlardı. Beşiktaş üzerinden Şenol Hoca üzerinden siyaset yapmayı bırakın. Herkes kendi hatalarını bi önce kabullensin.
  • Misafir 4 dakika önce
    1983lere dönmeden bu futboldan bişey olmaz
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