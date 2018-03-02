Beşiktaş ile Fenerbahçe, sadece 4 gün aranın ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbiden sonra iki takım Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı. Hızlı başlayan maçta iki taraf da erken goller bulunca maçın ilk 20 dakikası 1-1'le geçildi.
10 dakika uzatma eklenen mücadelenin son düdüğü çaldığında ortaya çıkan bilanço 4 gol 3 kırmızı karttı. Ricardo Quaresma, Volkan Demirel ve Alper Potuk takımlarını eksik bırakırken Fenerbahçe, 9 kişi kalmasına rağmen 2-2'lik skorla 17 Nisan'daki rövanş öncesinde avantajlı skoru elde etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonunda açıklamalar yaptı. Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Herkes kendi açısından bakıyor. Futbol dışı şeyler konuşuluyor onlara girmek istemiyorum, havadan bahsedelim, sudan bahsedelim. Yorumcular konuşsun."
"Ben konuşunca ceza alıyorum. Hocayı dinledim, ima ettiği şey hakem. Ben hakemden şikayetçiyim, ağzımı açamıyorum. Hep algı yapıyor. Ben de hakemden memnun değilim ki zaten."
— Habertürk Spor (@HTSpor) March 1, 2018
"Arkadaşlar çıkıyor televizyona, sallayıp, sallayıp duruyorlar. Duyum almış, öyle olmuş, böyle olmuş. Biz de Fenerbahçe sahasına gidince koridorlarda gerginlik oluyordu. Belli ki herkes bir kuruma çalışıyor."
QUARESMA'NIN KIRMIZISI ÜZERİNE...
"Quaresma'nın yaptığı doğru değil, yanlış. Kendisine vursalar bile cevap vermeyecek. Şu anda söyleyeceklerimiz boşa gider."
HAKEM YORUMU
"Benim şikayetim yok. Hava güzel, futbol güzel... Bana cezayı biraz daha fazla verirlerse hallederler işi."
BASIN TOPLANTISI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçta oyun üstünlüğünü ellerinde tutmalarına rağmen istediklerini alamadıklarını söyledi.
Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda Fenerbahçe'ye baskı kurduklarını ve golü bulduklarını belirterek, "Sayısal üstünlüğümüze rağmen golü yedik. Oyun üstünlüğümüze ve pozisyon fazlalılığı bizde olmasına rağmen berabere kaldık. Üzgünüz." dedi.
Maçta yaşanan gerilimlere değinen Güneş, "Gerilim istemediğimiz şeylerdi. Bunları doğru bulmuyoruz ama maalesef oldu. Yaşananlar oyunun akıcılığını kesmesine rağmen iki takım, futbol adına zaman zaman iyi şeyler yaptı." ifadelerini kullandı.
Kendisinin hakemler veya başka konularda konuştuğu zaman ceza aldığını anlatan Güneş, şunları söyledi:
"Ben konuşunca ceza alıyorum. Maçtan sonra Soldado'yu dinledim şikayetçi. Hiç kart görmeden maçı tamamlayan oyuncu olur mu ya... Tosic'in yaptığı harekette sarı kart doğruydu. Benzerini beş altı defa yaptı. Ben Beşiktaş teknik sorumlusuyum, ne konuşursam anlamı yok. Şu anda yorumcular da taraflı, herkes bir algı için oynuyor. Futbol zaten bitmiş. Ne konuşacağız."
Sürekli bir algı operasyonu yapıldığını savunan Güneş, "Hocayı (Aykut Kocaman) dinledim, ima ettiği şey hakem. Ben hakemden memnun değilim ki... Herkes şikayetçi, biz mi kötü top oynadık anlamadım. Evet hata yaptık. Daha fazla pozisyon bulan, atak yapan, oynamak isteyen bizdik." diye konuştu.
Yorumcuları da eleştiren Güneş, "Bazı kişiler televizyon bulmuşlar, her şeye sallıyorlar. Aynı adam bana hakaret ediyor. Fenerbahçe sahasında da gerginlik oluyor. Sen nereden gördün. Herkes bir kuruma çalışıyor. Bu kurumların çalışma anlayışında diyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.
"QUARESMA'NIN TEPKİSİ ANLIK"
Karşılaşmada kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'nın hareketine değinen Güneş, "Quaresma'nın tepkisi anlık. Geçen maçta da bir hareketten sonra yaptı. Burada kendisine ne yaptılar bilmiyorum. Kendisine vurulsa bile tekmeye kafa koyacak, cevap vermeyecek. Yaptığını doğru bulmuyorum. Kendisine vurulsa bile yapmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Türk futbolunda yaşanan gerginliğin nasıl çözümlenebileceği yönünde soruyu yanıtlayan Güneş, şunları kaydetti:
"Bana cezayı biraz daha fazla verirlerse bu iş halledilir. Kırmızı kart görenler ceza alır. Algı yapılıyor. Rakip takım oyuncusu, teknik direktörü, kulüp taraftarı, yorumcusu herkes yapıyor. Bu dünyada oyuncu, antrenör sağlıklı kalmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bunların düzelmesi mümkün değil, kirli akvaryum var."
Yaşanan gerginliğin lig performanslarını olumsuz etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Güneş, "Bu konuyu kapatacağız. Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Geçen hafta söylediklerimden ceza alıyorsam ne konuşayım? Gergin ortamımız yok, bunu siz söylüyorsunuz. İşimizi yapıyoruz. Fenerbahçe maçına çıktık, Bayern Münih'e çıktık. Oraya gittiğimize pişman olduk. 'Niye geldiniz' dediler bizim için. Biz çıkıp oynayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
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