Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından şöyle konuştu:

"Hafta içinde söylediğim Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu göstermemiz gerektiğiydi, öyle de oldu. Rakibimiz de güçlü. Böyle bir takıma karşı 1-0 geriye düştük, işimiz zordu. 1 numara taraftarımızdı. Gol de yesek hiç oyundan kopmadılar. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum."

PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK FENERBAHÇE DERBİSİ

"Ne zaman ne olacağını bilemeyiz. Hiçbir maç için şu şu olur diyemiyoruz. Planlar yaparsınız ama hepsi yerine gelmez. Bütün bu maçları geçmek gerekiyor. Yine kazanmak istiyoruz. "