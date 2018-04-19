97/98 sezonu... İlk maçı İstanbul'da 2-2 berabere bitirmiş Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Trabzonspor 1-0 önde, Fenerbahçe 10 kişi. 66 yaşındaki Otto Bariç'in sırtına Trabzonspor tribünlerinden mermer parçası attılar. Fenerbahçe sahadan çekildi. Dönemin Federasyon Başkanı olan Trabzonlu Ulusoy, "Ne oldu magnumla mı sıktılar" dedi. Fenerbahçe'ye 1 yıl kupalardan men cezası geldi. Trabzonspor'a ise doğru düzgün bir ceza verilmedi.

O günlerden bugünlere "Magnumla mı sıktılar" diyen federasyon başkanları kalmadı. Ama o zaman şöyle bir soru sorulmuştu ve şöyle denilmişti: "Rakibin 10 kişi, 1-0 öndesin. Bütün şartlar senin lehine iken bu hareketleri neden yaparsın?"

Şimdi de aynı soruyu ben soruyorum.

Hadi korner direğinin oradan atılanlara alıştık da stadın en pahalı tribünü olan yedek kulübesi arkasından yapılan tacizler nasıl açıklanabilir bilemiyorum.

Olayın verilecek kararla açıklanacak cezalardan öte böyle irdelenmesi gerekiyor. Aziz Yıldırım'ın paralı askerleri sosyal medyadan başladılar, Ali Koç'u suçlamaya. "Bunlar Ali Koç'un adamları" derken, "Fenerbahçe'ye operasyon mu yapıldı" diye sorular soruyorlar.

Medyanın böylesine bir olayda bu şekilde bakış açısı getirmesi de hakikaten göz yaşartıcı... Tolga Zengin taraftarları tahrik etmiş olsa bile yapılanların mantıklı bir izahı yok. Şenol hocaya geçmiş olsun diliyorum.