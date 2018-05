Aslen Türk futbolunun sorunu ya da tartışma konusu olan şey şu soruda gizli: Kulüplerimiz satılır mı? Bir gün yabancı sahipleri olur mu?

Bu soruya yabancı sahibi olan takımlara bakıp “olsun işte ne güzel” diyen taraftarlar, sadece Chelsea-City-PSG gibi az sayıdaki örnekleri gösterip seviniyorlar. Oysa Parma başta olmak üzere bir sürü İtalyan takımı, günümüzdeki Milan, Malaga, Portsmouth, Leeds United gibi çok daha fazla başarısız ve hüsranla biten örnekler var. Ayıca “Bir gün Abramoviç giderse; Şeyh Khalifa sıkılırsa...” sorusunu da hep sormak lazım.

Yeryüzündeki her yapı, her kişi hatta her canlı, ekonomik bağımsızlığını yitirdiğinde asli bağımsızlığını da yitirir. Ülkemizdeki genel ekonomik durum malum, dolar 5 liraya koşarken, FFP kılıcı kulüplerin üzerinde sallanırken kulüplerimizin düşünmesi gereken birincil konu ekonomik; dolayısıyla asli bağımsızlık konusudur.

Fenerbahçe 10 gün sonra tarihi bir seçime gidiyor. Her şeyden ama herşeyden bağımsız olarak Fenerbahçeliler’in düşünmesi gereken çok önemli bir konu var. Bu kulüp ya kendi kaynakları ile ve Ali Koç’un kulübe aktaracağı 150 milyon dolar ile kendine gelir; ya da Aziz Yıldırım bu kulübün son başkanı olur. Fenerbahçe ya Fenerbahçeliler’in kalacaktır ya da Malezyalılar’a satılacaktır. Neden Rus-Katar-Kazak sermayesi değil de Malezyalılar dediğim ise günü gelince ortaya çıkar. Yoksa siz hala futbolu sadece futbol mu sanıyorsunuz?

KOÇ’A KUMPAS KURAN FETÖ’DEN BETERDİR

Geçtiğimiz haftalarda yazmıştım; Ali Koç’u 3 Temmuz’un bir ayağı gibi gösterip hakkında soruşturma açılmasını isteyen 101 dilekçe savcılığa verildi ama neyse ki Türkiye’nin onurlu ve akıllı savcılarından biri olan beyefendi, bunun bir seçim manipülasyonu olduğunu anlayıp işlem yapmadı. Aziz Yıldırım da aynı gün “O dilekçeleri veren 101 kişi kimse açıklasın Ali Bey, biz de takipçi olalım” dedi. Ali Koç dün de Antalya’da “Bana kumpas kuruluyor” demiş. Aynı mesele mi, başka bir kumpas durumu mu var, bilemiyorum. Bildiğim şu; bu kumpası kuranlar, kurmayı aklına getirenler, uygulamaya koyanlar kimse F.Bahçe’ye FETÖ’den bile daha beter zarar verecek olanlardır. FETÖ denen oluşum; 3 Temmuz’da Fenerbahçe’ye zarar verdi; ekonomik olarak geriletti belki ama camiayı kenetledi; bilinç artırdı; F.Bahçeli’yi 2 kez su verilmiş çelik gibi sağlamlaştırdı. Aziz Bey’i ve F.Bahçeli’yi karşısına alan bu örgütlenme açısından sonun başlangıcı 3 Temmuz oldu...

Şimdi Koç’a kumpas kuranlar ise 20 milyon insanın ümidini, inancını, ülkeye olan güvenine kastediyor. Eğer Ali Koç’a seçime girmemesi için kumpas kurulacaksa bilsinler ki 20 milyon insanın sadece F.Bahçe’ye değil; ülkeye de güveni sıfırlanır. Dolayısıyla bu mesele F.Bahçe meselesi değil; 24 Haziran seçimi sath-ı mahaline girmiş Türkiye’miz adına da çok önemli bir devlet meselesidir. Suikast girişimi yapılan takımın F.Bahçe olması tesadüf değildir. F.Bahçe bu ülkenin; hele hele FETÖ ile mücadelenin en önemli unsurlarından biriyken, bu camianın adil ve huzurlu bir seçim yapması 20 milyon insanın ülkeye duyduğu güven açısından da hayati önemdedir.

ÖZKÖK’E 2A’YI GARANTİLEYİN

Aziz Bey yeniden seçilirse sorun yok da Ali Bey’e de sesleniyorum: Eğer seçilirseniz “Aziz Yıldırım’ın kankisi!” Ertuğrul Özkök’e uçaktaki 2A koltuğunu garanti edin. Hatta tüzüğe yazdırın; “Kim başkan olursa olsun uçaktaki 2A koltuğu Ertuğrul Özkök’ündür” diye. Yapın ki o da rahatlasın siz de...