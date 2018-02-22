Demet Akalın, Serengil'i hapse attıran avukat ile çalışmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan Serengil, Akalın'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. Akalın ise sosyal medya hesabından Seren Serengil'i takip etmeye devam ediyor.



Serengil'in bu davranışı, "arkadaşlıkları bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Seren Serengil, mahkeme kararına uymayıp Gülben Ergen aleyhine konuşmaya devam edince 3 gün hapis yatmıştı.