Show TV’de ekrana gelen, yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.

SERVET 3. YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ

Servet bu akşam ekrana gelecek 3. bölümüyle heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Selman’ın İstanbul’a getirdiği Özlem kim? Can’ın aradığı kız mı, yoksa o kızın kim olduğunu bilen kız mı?

Kudret Fettah, torunu olduğunu henüz bilmediği Ferah’a, yakınlık hissederken Sevim, yıllar önce hayatını kurtardığı Ferah için yapacaklarının henüz bitmediğini anlıyor. Polis Korkmaz’ın peşinde. Ferah ve Can ortak kaderlerinde giderek birbirlerine yakınlaşırken, aşkın tılsımıyla mıknatıs gibi birbirlerine çekiliyorlar.

Yener’in eline kan bulaşmak üzere. Selin deşifre olurken, Belkıs’ın karanlık yüzü gittikçe büyüyor. Savcı Yaşar’ın Sevim’le olan münasebeti ne? Servet oyunu geri dönüşü olmayan tehlikeli bir yola giriyor.

“Servet” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV’de!