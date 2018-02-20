Fransa'da Paris Saint Germain (PSG), İngiltere'de Sunderland ve West Bromwich gibi önemli ekiplerin formasını giyen Gençlerbirliği'nin yeni transferi Stephane Sessegnon,yeni takımında kendisini özgür ve güvenilir hissettiğini söyledi.

Futbola Benin'in Requins takımında başlayan, Fransa'da PSG, Le Mans ve Montpellier, İngiltere Premier Lig'de Sunderland ve West Bromwich ekiplerinde forma giyen ve Türkiye'ye geldikten 2 gün sonra oynamaya başladığı kırmızı-siyahlı kulüpte 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen 33 yaşındaki Beninli Stephane Sessegnon, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fransız ekibi PSG için "Her zaman büyük bir kulüp." diyen Sessegnon, "Ben Paris'teyken de Paris Saint-Germain çok büyük bir takımdı. Elbette ekonomik bakımdan şimdi daha güçlü ve farklı ama Paris her zaman Paris'ti." diye konuştu.

İngiltere Premier Lig'in "fiziğe dayalı", Fransa 1. Ligi'nin de "taktik ve istatistiğe dayalı" oynandığını vurgulayan Sessegnon, Spor Toto Süper Lig'de ise bu özelliklerin hepsinin görülebildiğini dile getirdi.

Türkiye'ye gelmesinin ardından uyum sorunu yaşamadan kısa sürede Spor Toto Süper Lig'de kırmızı-siyahlı formayı giyerek görev almaya başladığına dikkati çeken Beninli futbolcu, "Bana gösterilen ilgiden çok memnun oldum. Kısa süre oldu ama Fenerbahçe, Beşiktaş gibi ligin önemli ekipleriyle karşılaştık. Benim için bu çok iyiydi. Onlar ligin önemli kulüpleri ve onlara karşı oynamak çok keyifliydi. Hem saha içi hem saha dışında daha fazla kolektif olmalıyız. Bu maçlarda kolektif oyunumuz ön plana çıktı." diye konuştu.

SOKAKTA FUTBOLA DEVAM

Sessegnon, transferi gündeme gelmeden önce Gençlerbirliği hakkında çok fazla bilgisinin olmadığını dile getirdi.

Kırmızı-siyahlı takım hakkında Türkiye'deki arkadaşları ve internetten bilgiler topladığını aktaran tecrübeli oyuncu, "Gelmeden önce Ümit Özat ile görüşmedim ilk geldiğim zamanlarda da fazla görüşemedik ama her zaman güler yüzlü bir insan." diye konuştu.

Başkent ekibinde oyun sisteminin kendisine göre oynamasına ilişkin Sessegnon, "Daha önceki kulüplerim de bana göre oynamıştı ama burada kendimi daha özgür ve güvenilir hissediyorum." ifadesini kullandı.

Sessegnon, şöyle devam etti:

"Maradona ve Zidane'ı çok seviyorum ama onlar gibi bir 10 numara olduğumu söyleyemem. Futbola sokakta başladım. Formasyon, taktik her şeye sokakta başladım. O günleri özlüyorum. Tatillerde, ülkeme gittiğim zaman arkadaşlarımla sokakta top oynayabiliyoruz ama sadece tatillerde. Herhangi bir problem olmuyor. Yıllarca sokakta oynadığım için kendime dikkat edebiliyorum."

Devre arasında geldiği Süper Lig'de kısa sürede ligi domine eden ekiplerle karşılaştıklarını hatırlatan Sessegnon, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ligin önemli takımları olduğunu, siyah-beyazlı ekibe karşı oynadıkları karşılaşmada zorlandıklarını söyledi.

Süper Lig'de forma giyen çok sayıda futbolcuyu takip ettiğini kaydeden Sessegnon, Galatasaraylı Gomis ve Feghouli ile Beşiktaşlı Quaresma'ya dair "büyük oyuncular" tanımlamasını kullandı.