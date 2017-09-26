Sevilla - Maribor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Sevilla son oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Liverpool'a misafir olmuştu. Karşılaşmanın sonunda 2-2 berabere kalan Sevilla 1 puan ile evine dönmüştü. Bu beraberliği 1 puandan 3 puana dönüştürmek isteyen Sevilla, maça hazır. Peki Sevilla - Maribor karşılaşması saat kaçta?
SEVİLLA - MARİBOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Sevilla, bu akşam Maribor'u kendi evinde ağırlıyor. Maribor ile karşılaşacak olan Sevilla hazır durumda görünüyor. Sevilla - Maribor karşılaşması saat 21:45'de başlayacak. Deplasman yolcusu olan Maribor, Sevilla ile Ramon Sanchez Pizjuan stadında karşılaşacak. Hakem düdüğü Aleksei Kulbakov yönetecek. Yardımcılığını Dimitri Zhukov ve Oleg Maslyanko yapacak. Sevilla teknik direktörü Eduardo Berizzo iken, Maribor teknik direktörü ise Darko Milanic'dir.
Geçtiğimiz hafta İspanya Primera Lig' de oynanan Atletico Madrid deplasmanından 2-0 mağlup dönmüştü Sevilla.
- Sevilla ile Maribor, bugüne kadar sadece bir kez karşı karşıya geldi. 2013/14 sezonunda Avrupa Ligi'nde rakip olan iki ekibin Slovenya'daki mücadelesi 2-2 sona ererken, evinde Maribor'u 2-1 yenen Sevilla, o sezon kupayı müzesine götürdü.
- Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 15 iç saha maçının 11'ini kazandı ve bu karşılaşmaların hepsinde gol atmayı başardı.
- Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 2-2 biten Liverpool maçında rakip kaleye çektiği iki isabetli şuttan da gol çıkardı.
- Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 31 golün 29'u ceza sahası içinden geldi.
- Maribor, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 13 maçın sadece birini kazanabildi.
- Maribor, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı deplasman maçında sadece üç gol atabildi.
- Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Spartak Moskova kalesine 26 şut çeken Maribor, bu alanda Bayern Münih ve Real Madrid'in arkasında üçüncü sırada yer aldı.
- Wissam Ben Yedder, Sanchez-Pizjuan'da çıktığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da gol atarken, ilk hafta Liverpool filelerini de havalandırmayı başardı.
SAKAT / CEZALI DURUMU
Sevilla: Nolito (sakat)
Maribor: Dare Vrsic (sakat), Marko Suler (sakat), Luka Zahovic (sakat), Denis Sme (sakat)
EN GOLCÜLER
Sevilla: Wissam Ben Yedder (3), Sergio Escudero (2), Joaquin Correa (1)
Maribor: Marcos Tavares (4), Mitja Viler (2), Damjan Bohar (1)
MUHTEMEL KADROLAR
Sevilla: Sergio Rico, Sergio Escudero, Gabriel Mercado, Simon Kjaer, Nicolas Parajea, Joaquin Correa, Steven N'Zonzi, Ever Banega, Jesus Navas, Guido Pizarro, Wissam Ben Yedder
Maribor: Jasmin Handanovic, Marko Suler, Aleksander Rajcevic, Martin Milec, Mitja Miler, Maruwan Kabha, Damjan Bohar, Blaz Vrhovec, Valon Ahmedi, Gregor Badje, Marcos Tavares
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