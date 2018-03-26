HT Magazin'de yer alan habere göre, Şevval Sam’ın sahnelediği ‘Müzeyyen’ adlı müzikal önceki akşam İzmir’de seyirciyle buluştu.



Ünlü oyuncu-şarkıcı, şovuna “Ne söylesem bilemiyorum. Sözcükler boğazımda düğümleniyor. Bu gece bana ve Müzeyyen’e sahip çıktığınız, burada bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Dileyin benden ne dilerseniz’’ sözleriyle başladı.



Sam, gösterinin bir bölümünde sahneye davet ettiği bir hayranı ile ayakkabılarını çıkararak karşılıklı zeybek oynadı.

Müzikali izlemeye gelenler arasında Fatma Bergen ve Suzan Kardeş de vardı.