İşverenin işçiye, çalışma ücretleri dışında ödediği ek paraya prim denir. Sigortalılar istenilen prim gününü çalışarak doldurup emekli olurlar. Her ay işveren tarafından yapılan bu ödeme işçi çalışmıyorsa 'isteğe bağlı' olarak da ödenebilir. Yani SGK'ya başvurup sigorta primlerini her ay düzenli ödeyenler de belirlenen şartlarda emekli olabilir. Kısaca prim günü emekli olabilmek için temel taşlardan biridir. Prim borçlarını ise internet ortamında sorgulayıp bilgi sahibi olabilirsiniz.

4A, 4B ve 4C sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir. Ayrıca verilen tüm hizmetler ücretsiz olup E-Devlet üyeliği olan herkes yararlanabilmektedir.

EMEKLİ OLMAYANA PRİM İADESİ

Emekli olmaktan ümidini tamamen kesenler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak prim iadesi alabiliyor. Prim emekli olmak için gereken 3 şarttan biri. Yani prim gününü istenilen düzeye getiremezseniz emekli olamasınız. Ancak prim gününüz dolmuyor ve ufukta emeklilik görünmüyorsa SGK'dan prim ödemelerinizi geri alabilirsiniz. Nasıl mı? SGK bunun için 2 şarta uygunluk istiyor. Birinci şart; sigortalı çalışmamak, ikincisi ise; emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

SGK PRİM BORCU SORGULAMA

SGK, E Devlet Kapısı aracılığıyla çalışanların hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. İşte bu sorgulamalardan olan SGK prim borcu sorgulamanın yolu...

E Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" bağlantısına tıklayınız. Adınıza ait bir SGK prim borcu varsa ekranda görünecektir. (Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu)

Toplam prim gününüzü görmek için de E Devlet sistemini kullanabilirsiniz. Bağlı olduğunuz sigorta koluna (4A,4B ya da 4C) göre hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz. Hizmet dökümünüzde toplam prim sayınız ve aylara bölünmüş detaylı prim durumunuza bakılabilirsiniz.