Sigortalı çalışanlar aktif sigortalılık durumlarını gün, ay, yıl olarak takip edebilir. Bunun için en hızlı yöntem E Devlet SGK Tescil ve hizmet dökümü sorgulama hizmetidir. SGK’ nın kendi resmi sitesi sgk.gov.tr üzerinden birçok farklı hizmetten yararlanabilir. Ancak E Devlet resmi evrak olarak kullanabileceğiniz sorgulamaları yapmanıza izin verir. E Devlet'te Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında sigorta kollarına göre( 4A, 4B, 4C) çeşitli aramalar yapılır. Hem sigortalılar hem de emekliler bu sorgulamalardan faydalanabilir. İşte bu sorgulamalardan belki de en sık kullanılanını bugün size anlatacağız. İşte E Devlet üzerinden SGK tescil ve hizmet dökümü sorgulama işlemi...

TESCİL BİLGİLERİ NELERDİR?

www.turkiye.gov.tr üzerinden sorgulama ile 4A, 4B ya da 4C fark etmeksizin tescil bilgileri öğrenilebilir. Peki nedir bu tescil bilgileri?

- Adı Soyadı

- T.C. Kimlik No

- 4A Sicil No

- Durumu (Sigortası devam ediyor mu?)

- İşe Giriş Tarihi

- Uzun Vade Gün Sayısı

- 4A İptal Sicilleri

E DEVLET SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından tüm SGK uzun vade hizmet dökümü görüntülenir. Bunun için E Devlet Kapısı'na TC. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmak gerekiyor. Şifreniz yoksa PTT'den satın alabilr unuttuysanız şifremi unuttum seçeneğinden kimlik bilgilerinizi kullanarak yeni şifre alabilirsiniz. E Devlet'e girdiyseniz, arama çubuğundan hızlı arama yapabilirsiniz. Yani arama çubuğuna SGK hizmet dökümü sorgulama yazmanız yeterli. (Hemen sorgulamak için; https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)

Açılan sayfada 4A, 4B, 4C tescil bilgileri ve banka sandığı tescil bilgileri tek sayfada görünür. Sicil no, işe giriş tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık durumu ile beraber hizmet dökümü görüntülenir. Hizmet dökümünde ödenen primler gün gün görüntülenir. Ay ay çalışılan tarihler, işe giriş ya da çıkışlar, eksik günler, işyeri bilgileri, meslek kodu da vardır. Bu sayfadan barkodlu belge de oluşturulabilir. Saydanın en üst sol köşesinde 'Barkodlu Belge Oluştur' sekmesine tıklayarak açılan sayfayı bilgisayarınıza indirip sonra yazıcıdan çıkış alabilirsiniz.

4A TESCİL SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ: https://www.turkiye.gov.tr/4c-tescil-kaydi