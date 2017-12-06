Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda lider durumda olan Manchester City, 2. sırada bulunan Shakhtar Donetsk'e misafir olacak. Her iki takım'da birbirlerini yenerek gruptan çıkmak için zorlu mücadele verecekler. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, canlı hangi kanalda?

SHAKHTAR DONETSK - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, CANLI HANGİ KANALDA?

Paulo Fonseca yönetimindeki ve 9 puanla F Grubu'nda 2. sırada yer alan Shakhtar Donetsk, evinde Pep Guardiola yönetimindeki, 15 puanla lider durumda olan Manchester City takımı ile karşılaşacak. Shakhtar Donetsk - Manchester City maçı 6 Aralık (bugün) Çarşamba akşamı Türkiye saati ile 22:45'de başlayacak. Oblasny Sportkomplex (Metalist) stadyumunda oynanacak olan mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Shakhtar Donetsk - Manchester City karşılaşması canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Manchester City evinde 2-0 kazanmıştı.

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 9 puan toplayarak 2. sırada yer aldı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynadığı 5 maçta 15 puan toplayabildi ve lider durumda.

Shakhtar Donetsk ve Manchester City, Avrupa'da 1 kere karşılaştı ve bu maçta Manchester City galibiyet aldı.

Shakhtar Donetsk, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet 3 galibiyet aldı.

Manchester City, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Shakhtar Donetsk, oynadığı son 5 maçta 11 gol atarken kalesinde de 4 gol gördü.

Manchester City, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, 3 gol yedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk oynadığı son maçta Napoli'yi deplasmanda 3-0 yendi.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta Feyenoord'u evinde 1-0 yendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ F GRUBU PUAN DURUMU

* Takım O Puan AV. 1 Manchester City 5 15 +10 2 Shakhtar Donetsk 5 9 -1 3 Napoli 5 6 +1 4 Feyenoord 5 0 -10

SAKAT/CEZALI DURUMU

Shakhtar Donetsk: Sergiy Kryvtsov (sakat), Maksim Malishev (sakat), Darijo Srna (cezalı)

Manchester City: David Silva (sakat), Benjamin Mendy (sakat), John Stones (sakat), Kevin de Bruyne (cezalı)

EN GOLCÜLER

Shakhtar Donetsk: Facundo Ferreyra (2), Marlos Bonfim (2), Bernard Duarte (2)

Manchester City: Raheem Sterling (4), John Stones (3), Sergio Agüero (2)

SON MAÇ KADROLARI

Shakhtar Donetsk: Andriy Pyatov, Ivan Ordets, Yaroslav Rakitskiy, Bogdan Butko, Ismaily, Marlos Bonfim, Taras Stepanenko, Fred, Bernard Duarte, Taison, Facundo Ferreyra

Manchester City: Ederson, Nicolas Otamendi, Danilo, Kyle Walker, Eliaquim Mangala, Bernardo Silva, Raheem Sterling, İlkay Gündoğan, Kevin de Bruyne, Yaya Toure, Sergio Agüero

Shakhtar Donetsk - Manchester City

Shakhtar Donetsk

manchester city

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