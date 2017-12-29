Yıllardır büyük elektrikli otobüs filolarının yolcu taşıdığı şehirde, toplam 16.000 elektrikli otobüsten büyük bir filo görev yapıyor.

Dünyanın en büyük elektrikli otobüs filosuna sahip şehir, 16.000 elektrikli araca 2018 yılı sonunda ulaşmayı planlıyordu ancak hedefe bir yıl erken erişildi.

Şehrin ulaştırma komisyonu, an itibarıyla 16.359 elektrikli otobüse sahip olduklarını ve 12 milyon yolcu taşıdıklarını açıkladı.

Ulaştırma yatırımlarını çeşitlendiren şehir, farklı modelde elektrikli otobüsler ve onlar için şarj istasyonları satın alıyor.

Bugüne kadar şehirde 8.000’den fazla elektrikli otomobil, 510 tane de elektrikli otobüs şarj noktası kuruldu. 16 bini aşkın araçtan oluşan elektrikli otobüs filosunun şehre her yıl 345.000 ton akaryakıt ve 1,35 milyon ton karbon salınımı tasarrufu yaptırdığı belirtiliyor.

Şehrin taksileri de elektrikli araç devrimine ayak uydurmuş durumda. Shenzen’de faaliyet gösteren 12.518 taksiden yüzde 62’si elektrikli araçlardan oluşan ve yakın gelecekte bu oran yüzde 100’e ulaştırmak isteniyor.

Şehrin ulaştırma yönetiminden sorumlu Zheng Jingyu, en geç 2020 yılında tüm taksilerin elektrikli olmasını istediklerini belirtiyor.