Kökleri 1979 yılına dayanan Ultima serisinin yaratıcısı Richard Garriott’ın stüdyosu Portalarium, çevrimiçi rol yapma oyunu Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues’u (SotA) tamamladı.

Ultima serisinin halefi olarak görülen SotA, dört yıldır erken erişimdeydi. Oyunun geliştirici ekibinde Garriot'ın yanı sıra Ultima Online'ın direktörü Starr Long da yer alıyor.

Ultima serisindeki kişiliği Lord British olarak da tanınan Garriot, Shroud of the Avatar için 2013 yılında başlattığı Kickstarter kampanyasında 2 milyon dolara yakın destek toplamıştı.

İlk oyunu 1981 yılında satışa çıkan ve 1997 yılında Ultima Online ile zirve noktasına ulaşan Ultima Online, çevrimiçi oyunlar için bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

SotA’nın çıkışıyla ilgili açıklama yapan Garriot, “Böylesi büyük bir kilometre taşına ulaştığımız için heyecanlıyız. Takipçilerimiz ve destekçilerimiz bu uzun serüvenin her adımında bize karşı çok yardımsever ve sabırlı davrandılar. SotA ile oyun tasarımı konusunda köklerimize döndük ve hem zengin bir hikaye hem de özgür bir oyun deneyimi yaratmak istedik.” dedi.

Portalarium, SotA’nın çıkışıyla birlikte artık her ay oyun için içerik güncellemeleri yayınlanacağını açıkladı.

Windows ve Mac platformları için geliştirilen SoTA, 60 TL fiyat etiketiyle Steam'de.