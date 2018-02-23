Siemens “Dijital İkiz” teknolojisi ile maliyetleri düşürdü

Siemens'te yaşanan dijital dönüşümü anlatmak için Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, dijitalizasyon stratejisinin firma için çok önemli olduğunu söyledi.

Dijital İkiz teknolojisi ile üretim anlayışına yeni bir soluk getirdiklerini anlatan Gelis, bu şekilde araştırma, test ve üretim süreçlerinin çok daha hızlı, verimli ve ekonomik hale geldiğini söyledi. Yeni ürün geliştirme ve pazara çıkış sürelerinin de kısalmasını sağladıklarını ifade eden Gelis, "Dijital İkiz teknolojisi ile dijital üretime geçilebilirken, butik üretimin de gelişmesini, giderek yaygınlaşmasını sağlıyoruz” dedi.

MASERATI GHIBLI MODELİNİ BU YÖNTEMLE ÜRETTİ

Söz konusu teknoloji ile sanal ortamda herhangi bir fabrikanın, ürünün ya da üretim hattının “Dijital İkizi” kurulabiliyor. Böylece üretimin tüm süreçleri öncelikli olarak dijital ortamda gerçekleştiriliyor, modelleniyor ve ardından gerçek üretime geçiliyor.

Siemens Global Dijital Fabrika Bölümü CEO’su Dr. Jan Mrosik, Maserati fabrikasında gerçekleşen dijitalizasyon projesinin söz konusu teknolojiye iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Maserati'nin Ghibli modelini ürettiği fabrikasında gerçekleştirilen dijital dönüşüm sayesinde yeni ürün geliştirme süresinin yüzde 30 kısaltıldığını ifade eden Mrosik, ürünlerin pazara çıkış süresinin de 30 aydan 16 aya düşürüldüğünü ve aynı fabrikada üç kat daha fazla araç üretilebildiğini anlattı.

TÜRKİYE'DE AR-GE HEDEFİNİ BÜYÜTTÜ

Siemens’in 2020 vizyonu kapsamında iş odağını, Elektrifikasyon, Otomasyon ve Dijitalizasyon ile keskinleştirdiğini vurgulayan Hüseyin Gelis, hızla büyüyen dijitalizasyon pazarı sayesinde şirketlerin daha fazla değer ve fırsat yaratmalarının mümkün olduğunu, ancak bunun için iş modellerinin dijital teknolojiler kullanılarak dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Gelis, "Yani, daha hızlı, daha esnek ve daha üretken olabilmenin yolu süreçleri dijitalleştirmekten geçiyor. Bu kavramın dünyada ve Türkiye’de yayılmasında, hatta gelişmesinde Siemens’in önemli bir payı var” dedi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 27 milyon Euro tutarında AR-GE yatırımı gerçekleştirdiklerini anlatan Gelis, bu yıl ise yüzde 25’lik bir artışla 34 milyon Euro’ya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Geçen Aralık ayında Gebze’de yeni bir fabrikayı bünyesinde katan Siemens Entegre Üretim Tesisleri'nin Organize Sanayi Bölgeleri içinde dijital dönüşüm merkezleri açılması yönündeki ulusal yaklaşımın somut örneklerinden biri niteliğinde olduğunu vurgulayan Gelis, "Siemens’in AR-GE çalışmalarını yürüttüğü Kurumsal Teknoloji Bölümü, 50 kişiyle başladığı yolda bugün 550 kişiye ulaşmış durumda. AR-GE ve İnovasyon Merkezleri’nde yüzde 30 kadın çalışan oranına sahip olan Siemens Türkiye’nin bu alanda yaptığı harcamalar, Türkiye ortalamasının iki katına ulaşıyor. Yeni AR-GE yatırımlarını özellikle Dijitalizasyon ve

Endüstriyel Bulut teknolojilerine odaklamayı planlıyoruz" diye konuştu.

2020'DE 50 MİLYARI GEÇECEK

Son yılların en önemli teknolojik gelişmesi olan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things/IoT), dijital dönüşümün anahtarlarından biri. Nesneleri ağa bağlı biçimde uzaktan kontrol edilebilir ve yönetilebilir kılan bu teknoloji, bireylerin ve kurumların hayatını her anlamda değiştiriyor.

Günümüzde 10 milyarın üzerinde nesnenin internete bağlı olduğunu anlatan Gelis, Nesnelerin İnterneti teknolojisi ile her gün 5,5 milyon yeni nesnenin daha internete bağlandığını ve 2020’de internete bağlı toplam nesne sayısının 50 milyarı geçeceğini ifade etti.

Türkiye'de Turkcell ile birlikte dijital iş birliği içerisinde olduklarını ve Nesnelerin İnterneti teknolojisinden yararlandıklarını anlatan Gelis, "Tüm ev ve ofisleri akıllı hale getireceğiz. Bu iş birliği sayesinde Siemens’in Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılım, Turkcell'in Akıllı Ev Platformu’yla tam entegrasyon sağlayacak ve enerji tüketimini azaltacak. Sistemin kurulduğu konut ve binalardaki dijital uygulamalar sayesinde yüzde 30’a varan enerji tasarrufu elde edilecek. Siemens’in dijitalizasyon kapsamında Turkcell’le başlattığı iş birliği, Endüstri 4.0 ve MindSphere uygulamalarıyla devam edecek.” dedi.

ÇALIŞANLARI DA DİJİTALLEŞİYOR

Siemens'in Türkiye'de 3 bin çalışanı olduğunu ve kendi içlerinde de dijital dönüşüm programlarını başlattıklarını anlatan Gelis, "Bu kapsamda, ‘Dijital Olgunluk Endeksi’ projesine başladık. Çalışanların dijital yetkinlik seviyelerini ölçüyorüz ve ardından her çalışana kendi bulunduğu seviyeye göre eğitim ve gelişim planları sunuyoruz. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte sektörde bulunmayan nitelikte insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor" diye konuştu.