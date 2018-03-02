Bankadaki parasını çekmeyi unutan vatandaş, son dönemde hayat poliçesinde biriken parası ile aracından dolayı alması gereken hasar alacağını da sigorta şirketlerinde bırakmaya başladı. Bu nedenle daha önce yapılan bir düzenleme ile sahipleri tarafından aranmayarak sigorta şirketlerinde unutulan paraların Güvence Hesabı'na devri kararlaştırıldı.
Buna göre, sigorta şirketleri, her yılın başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlıyor, hak sahiplerine 15 Haziran'a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla çağrıda bulunuyor. Vatandaşlar, tüm bu çağrı ve bilgilendirmelere rağmen parasını yine unutuyor. Unutulan bu paralar da sigorta şirketleri tarafından yılda bir kez Güvence Hesabı'na devrediliyor.
2017'DE SİGORTADA 33 MİLYON LİRA UNUTULDU
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, sigorta şirketlerinde 10 ya da 20 yıllık hayat poliçesi yaptırıp söz konusu tarihler sonunda hayat poliçesinde biriken parasını unutup almayanlar bulunduğunu söyledi.
Aynı şekilde aracından dolayı bir hasar alacağı olup da bu alacağını da unutanların bulunduğunu ifade eden Küçük, vatandaşların bu tür sigorta alacaklarını unutabildiğini veya vefat eden kişinin mirasçılarına ulaşılamadığını anlattı.
Küçük, sigorta şirketlerinin bu tür unutulan ve aranmayan paraları yılda bir kez Güvence Hesabı'na aktarmak zorunda olduğunu hatırlatarak, 15 Haziran'a kadar tahsil edilmeyen bu paraların, bu tarihten sonra Güvence Hesabı'na doğrudan gelir kaydedildiğini söyledi.
"Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik" gereği özel hukuk hükümlerine tabi sigortalar kapsamında hak sahiplerine ödenmesi veya iadesi gereken her türlü prim ve tazminat gibi paralardan ilgili mevzuat uyarınca zaman aşımına uğrayanların Güvence Hesabı'na devredileceğini anımsatan Küçük, geçen yıl 124 bin kişinin, bu yıl ise 175 bin 722 kişinin sigortadaki parasını unuttuğunu bildirdi.
Küçük, bu kişilerin unuttuğu toplam meblağın 45 milyon 282 bin 396 lira olduğunu belirterek, "Bu paralar 15 Haziran 2018'e kadar sigortalılar tarafından aranmaz ve tahsil edilmez ise 30 Haziran 2018'e kadar sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabı'na aktarılacak" dedi.
Bu arada, aranmayan paralar kapsamında Güvence Hesabı'na 2016'da 28 milyon 777 bin lira, geçen yıl ise 33 milyon 147 bin lira aktarılmıştı.
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