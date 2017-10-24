Simmons "triple double" için fazla beklemedi

NBA'e 8 maçla devam edildi. 2016 draftında Philadelphia 76ers tarafından ilk sırada seçilen ancak sakatlığı yüzünden geçen sezon forma giyemeyen Ben Simmons, takımının Detroit Pistons'ı 97-86 yendiği karşılaşmada NBA kayıtlarındaki yerini aldı.
Simmons, 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansıyla 1967'de bunu başaran Hambone Williams ve Oscar Robertson'dan sonra NBA'deki 4. maçında "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.
21 yaşındaki Avustralyalı basketbolcu ayrıca Shaquille O'Neal'dan (1992) sonra ilk 4 maçında da "double double"a imza atan ilk oyuncu olmayı başardı.
Misafir ekip 76ers'ta Joel Embiid 30 sayı ve 9 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.
ROCKETS'A GRIZZLIES FRENİ
Memphis Grizzlies, son şampiyon Golden State Warriors'a karşı aldığı galibiyet de dahil 3'te 3 yaparak sezona giren Houston Rockers'ı, deplasmanda 98-90 mağlup etti.
3. maçını da kazanan Grizzlies'in İspanyol pivotu Marc Gasol, 26 sayı ve 5 ribauntla takımının skor yükünü çekti. Mike Conley 17 sayı ve James Ennis 14 sayı, 11 ribauntla oynadı.
Rockets'ta Eric Gordon 27 sayı, 7 asist ve James Harden 22 sayı, 8 asist, 5 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.
WIZARDS VE SPURS YENİLGİSİZ
Deplasmanda Denver Nuggets'ı 109-104 yenen Washington Wizards ve evinde Toronto Raptors'ı 101-97 mağlup eden San Antonio Spurs, 3'te 3 yaptı.
Doğu Konferansı'nın tek namağlup takımı Wizards'ı galibiyete, 19 sayı, 12 asistle oynayan John Wall, 20 sayı kaydeden Bradley Beal ve 17 sayı, 10 ribaunt, 4 top çalma üreten Otto Porter taşıdı.
Batı'nın iddialı ekiplerinden Spurs'te LaMarcus Aldridge 20 sayı, 8 ribaunt, Dejounte Murray 16 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Danny Green ise 17 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.
NBA'e 6 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 86-97
Miami Heat-Atlanta Hawks: 104-93
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 90-98
Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 103-94
San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 101-97
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 103-133
Denver Nuggets-Washington Wizards: 104-109
Phoenix Suns-Sacramento Kings: 117-115
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.