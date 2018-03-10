HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Çağlayan, “Sinan küçükken hiperaktif bir çocuktu ama yaramaz değildi” dedi. Programın konukları arasında ünlü şarkıcılar İrem Derici ve Mustafa Ceceli de vardı.

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