Geçen pazar Anneler Günü’nde Seda Sayan,eski eşi Sinan Engin’in son evliliğinden olan kızı Elif’i, Ayşe Engin de eşinin Seda Sayan’dan olan oğlu Oğulcan’ı yanına alarak fotoğraf çektirmişti.

Sosyal medyada tartışma konusu olan bu fotoğrafı Ayşe Engin, Instagram hesabından şu notla paylaşmıştı:“Bazı zihniyetler anlamakta zorlansa da, ilişkimize değişik manalar yüklemeye çalışsalar da biz birbirini çok seven iki kardeşin anneleriyiz ve sen benim için çok kıymetlisin, çok özelsin, her zaman da öyle kalacaksın.”

Seda Sayan da Posta gazetesine verdiği röportajda Ayşe Engin’le ilgili “Sinan ile Ayşe bizim ayrılığımızdan çok sonra evlendiler. Ayrılık sebebimiz o olmadığı için öyle kadınsal duygularımız olmadı. Aramızda hiç kötü bir şey yaşanmamıştır” açıklamalarında bulunmuştu.

SİNAN ENGİN: KİMSENİN KİMSEDEN BEKLENTİSİ YOK!

Sinan Engin, katıldığı söyleşide Seda Sayan ile Ayşe Engin’in arasındaki dostluk hakkında "Çocuklar olduğu zaman olaylar, her şey farklı gelişiyor. Şimdi benim kızım da 21 yaşında, o da öğrenci. Oğulcan yurtdışında okudu. Tembel. Yani onun şeyle falan alakası yok. Yani okulla mokulla falan filan.. Öyle gitti geldi. Okul bitti falan ama değil. Ama bir tanesi Türkiye birincisi. Galatasaray Hukuk’ta okuyor. Şimdi bunların ikisi sanki aynı anadan doğmuş kadar çok samimiler birbirleriyle .Ayşe ile çocukları için bir araya geliyorlar. Ayrıca da iyi de arkadaşlar. Kimsenin kimseden bir beklentisi yok ki. Yani benim ne hanımefendiden (Seda Sayan) beklentim var, ne onun benden var. Sadece çocuklarımız olduğu için birbirimizle görüşüyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Onun için çok şey değil ama yani biz hep beraber yemeğe de çıktık aslında. Ben o gün katılacaktım da maç vardı. Programım vardı. Ben de giderdim. Resme girerdim. Çok anormal bir şey değil. Bunlar yani dediğim gibi kimsenin kimseden bir beklentisi yok. Bunları aşmamız lazım. Şöyle olabilir mesela. O tablo olmasa emin olun yine ben oturmam o masaya. Evli olsa mesela denk getirmem." şeklinde konuştu.