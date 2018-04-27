HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, oyunculuğu ve iş hayatını birlikte yürüteceğini belirten oyuncu, “Çizimlere başladık. Kadınların üzerine giydiği zaman anlamlarının olduğu kıyafetler yaratmaya çalışacağız” diye konuştu.

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