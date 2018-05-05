Manchester United'ın efsane teknik direktörü İskoç Alex Ferguson, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'nin Manchester United ekibiyle birçok başarıya imza atan 76 yaşındaki Ferguson, beyin kanaması sebebiyle acilen hastaneye götürüldü.

MANCHESTER UNITED'DAN AÇIKLAMA



Premier Lig devi Manchester United, eski menajeri Sir Alex Ferguson'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kırmızı Şeytanlar'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sir Alex Ferguson beyin kanaması nedeniyle bugün acil olarak ameliyat edildi. Her şey yolunda gitti, ancak en uygun şekilde tedavi edilebilmesi için yoğun bakımda kalması gerekecek. Ailesi bu konunun gizli kalmasını istiyor."

Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.