Şırnak'taki maden faciasına 3 gözaltı!

Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği göçük ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak yaptığı yazılı açıklamada, Cizre karayolu üzerinde bulunan 1 Nolu kömür ocağında dün meydana gelen göçükte 7 işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini hatırlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı ve üç kişilik bilirkişi heyeti ile olay mahallinde yapılan ilk incelemede, herhangi bir kaçak kömür üretimine rastlanmadığının tespit edildiğini ifade eden Patlak, ancak söz konusu yüklenici firmanın üretime hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyet yürüttüğünün belirlendiğini belirtti.
Patlak, söz konusu elim olayda hayatını kaybeden 7 işçinin otopsisinin tamamlanarak, cenazelerin ailelerine teslim edildiğini anımsatarak, olaya ilişkin alt yüklenici firma sahibi ile iki çalışanın gözaltına alındığını bildirdi.
Bilirkişi raporu doğrultusunda meydana gelen olayda ihmali ve kusuru bulunan diğer kişiler hakkında işlemin tesis edileceğini ifade eden Patlak, "Olayda hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı işçiye de acil şifa dileriz." ifadesini kullandı.
CHP HEYET GÖNDERDİ
CHP'nin, kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında yaşanan göçük nedeniyle Şırnak'a bir heyet gönderdiği bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamada, Şırnak'ta kaçak çalıştırılan bir maden ocağında dün meydana gelen göçük sonucunda 7 madencinin hayatını kaybettiği, 4 madencinin de yaralandığı hatırlatıldı.
Olay sonrası milletvekillerinden oluşan bir heyetin bölgeye gönderilmesinin kararlaştırıldığı belirtilirken, yapılan görevlendirme ile Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bugün Şırnak'ta incelemelerde bulunacağı, aileler ve yetkililerle görüşeceği kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 6 dakika öncevali kaymakam belediye baskani jandarma muhtar yerel halk kimse bilmiyormus kacak calistigini hayret00
-
Misafir 1 saat önceHiçbir kamu görevlisi kaza öcesi orada faaliyet olduğunu kesinlikle görmemiş ve duymamıştır..00