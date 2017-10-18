Şırnak'taki maden faciasına 3 gözaltı!

Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği göçük ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak yaptığı yazılı açıklamada, Cizre karayolu üzerinde bulunan 1 Nolu kömür ocağında dün meydana gelen göçükte 7 işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini hatırlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı ve üç kişilik bilirkişi heyeti ile olay mahallinde yapılan ilk incelemede, herhangi bir kaçak kömür üretimine rastlanmadığının tespit edildiğini ifade eden Patlak, ancak söz konusu yüklenici firmanın üretime hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyet yürüttüğünün belirlendiğini belirtti.

Patlak, söz konusu elim olayda hayatını kaybeden 7 işçinin otopsisinin tamamlanarak, cenazelerin ailelerine teslim edildiğini anımsatarak, olaya ilişkin alt yüklenici firma sahibi ile iki çalışanın gözaltına alındığını bildirdi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda meydana gelen olayda ihmali ve kusuru bulunan diğer kişiler hakkında işlemin tesis edileceğini ifade eden Patlak, "Olayda hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı işçiye de acil şifa dileriz." ifadesini kullandı.

CHP HEYET GÖNDERDİ

CHP'nin, kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında yaşanan göçük nedeniyle Şırnak'a bir heyet gönderdiği bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, Şırnak'ta kaçak çalıştırılan bir maden ocağında dün meydana gelen göçük sonucunda 7 madencinin hayatını kaybettiği, 4 madencinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Olay sonrası milletvekillerinden oluşan bir heyetin bölgeye gönderilmesinin kararlaştırıldığı belirtilirken, yapılan görevlendirme ile Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bugün Şırnak'ta incelemelerde bulunacağı, aileler ve yetkililerle görüşeceği kaydedildi.