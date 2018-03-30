Milli ara sona erdi, Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor mücadelesiyle kaldığı yerden devam etti! Samet Aybaba yönetimindeki Sivasspor, ligin son sıralarına demir atan Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

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Maçın başından itibaren baskılı bir oyun ortaya koyan Sivasspor, aradığı golü bulmakta zorlandı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada Thievy Bifouma sahne aldı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip bu golün ardından ikinci gol için baskısını sürdürürken iki takım da girdiği pozisyonları gole çevirmeye başaramadı.

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 41'e yükseltirken ligde üst üste 7. yenilgisini alan Karabükspor 12 puanda kaldı.

SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

DEMİR GRUP SİVASSPOR: 1 - KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Hakan Bilgiç, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş-Dk. 81 Saivet), Bifouma, Robinho, Kone (Dk. 68 Cyriac)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Osman Çelik, Alican Karadağ (Dk. 81 Murat Akın), Leandrinho (Dk. 68 Ahmet Karadayı), Traore, Kage (Dk. 57 Bliznichenko), Ergin Keleş

GOL: Dk. 47 Bifouma (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Dk. 18 Hakan Aslantaş, Dk. 77 Bliznichenko, Dk. 90 İshak Doğan (Kardemir Karabükspor), Dk. 29 Boye, Dk. 33 Robinho, Dk. 88 Cyriac (Demir Grup Sivasspor)



MAÇIN DAKİKALARI

İLK YARIDAN DAKİKALAR

13. dakikada Traore'nin ceza yayı sağ çaprazından şutunda top direğin yanından auta çıktı.

23. dakikada Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Bifouma'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rybka'da kaldı.

35. dakikada Osman Çelik'in sağdan ceza alanına ortasında altıpasta iyi yükselen Ergin Keleş'in kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

37. dakikada Bifouma'nın sağdan ceza alanına ortasında topu önünde bulan Kone'nin penaltı noktası civarından vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Rybka kontrol etti.

44. dakikada sol kanattan verkaçlarla ceza alanına giren Robinho'nun çapraz pozisyondan vuruşundan kaleci Rybka topu kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

47. dakikada Sivasspor golü buldu. Sol kanattan topla son çizgiye inen Mert Hakan Yandaş'ın penaltı noktası civarına gönderdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Bifouma'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

50. dakikada Auremir'in sağdan ceza alanına ortasında arka direkte topu önünde bulan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları çizgiden çıkardı.

54. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Robinho'nun ceza alanı sol çaprazından vuruşunda kaleci Rybka'dan seken topu, altıpasta Tayyib Talha Sanuç son anda kornere gönderdi.

76. dakikada Hakan Bilgiç'in pasında topla buluşan Robinho'nun ceza alanı sol çaprazından etkili şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti. Aynı dakikada, Osman Çelik'in ceza yayı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle kornere tokatladı.

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.