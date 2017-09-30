Süper Lig'in 7. haftasında 6 puanla 15. sırada yer alan Sivasspor, evinde 6 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor'u konuk ediyor. Peki Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair detaylar...

SİVASSPOR - ANTALYASPOR

Bu sezon yaptığı flaş transferlerden henüz tam verim alamayan Antalyaspor, deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14:00'de başlayacak. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta Bahattin Duran ve Tarık Ongun da yardımcılığı üstleniyor. İki takım arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Antalyaspor 2, Sivasspor 3 kere kazandı. 5 maç ise berabere sonlandı.

Sivasspor ile Antalyaspor arasındaki son maç 28 Şubat 2016'da oynandı ve maç 0-0 berabere sonlandı.

Sivasspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Antalyaspor, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

Sivasspor, oynadığı son 5 maçta 9 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Antalyaspor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, 6 gol yedi.

Sivasspor'un ligde oynadığı son 2 maçta toplam 11 gol oldu.

Sivasspor, bu sezon evinde oynadığı son 2 maçını kaybetti.

Sivasspor, evinde Antalyaspor ile oynadığı 8 maçın 2'sinde mağlup oldu, son iki maçta ise Antalyaspor'u deviremedi.

SAKAT / CEZALILAR

Sivasspor: John Boye, Cyriac, Carl Medjani

Antalyaspor: Sandro, Zeki Yıldırım, Salih Dursun, Emre Güral, Yekta Kurtuluş

SON MAÇ KADROLARI

Sivasspor: Sergio Rochet, Elderson, Carl Medjani, Rıdvan Şimşek, Mattias Bjarsmyr, Emre Kılınç, Sergiy Rybalka, Mert Hakan Yandaş, Delvin N'Dinga, Arouna Kone, Thievy Bifouma

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Johan Djourou, Sakıb Aytaç, William Vainqueur, Samir Nasri, Charles, Moestafa El Kabir, Samuel Eto'o, Maicon

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