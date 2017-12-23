Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 17. haftası ve ilk devrenin son karşılaşmalarında iki takım da 3 puan alabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyonluk yarışında zirvedeki rakibiyle arasında 3 puan fark olan Beşiktaş, Sivasspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak yarıştan kopmak istemiyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor - Beşiktaş maçının detayları...

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Barış Şimşek

TARİH: 23 Aralık 2017 Cumartesi

SAAT: 16.30

KANAL: BeIN Sports

Ligde geçen hafta Osmanlıspor'u 5-1 yenerek puanını 30'a yükselten Beşiktaş, zirvenin 3 puan gerisinde averajla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin ligde 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunuyor.

Süper Lig'de ilk yarıyı Sivas'ta kapatacak siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Demir Grup Sivasspor ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 23 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kırmızı-beyazlı takım bu sezon evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

PEPE, TALİSCA VE BABEL CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca, ceza sınırında bulunuyor.

Üç oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da kart görürse, ligde ikinci yarının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ İLE SİVASSPOR 23. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bugün 23. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 6 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 müsabakayı kazanan Beşiktaş'ın toplam 28 golüne, Sivasspor 22 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 7'sini Beşiktaş, 2'sini Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda Beşiktaş 13, Sivasspor ise 9 gol attı.

GOLSÜZ MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 22 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

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