Skoda Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alain Favey’in Türkiye ziyareti sırasında bir araya gelen Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce ve Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri ve Türkiye pazarını değerlendirdi. Pazardaki yatırım planlarına yönelik önemli açıklamalarda bulunan Favey, 2017’de Skoda’nın 1.2 milyon adetle satış rekoru kırdığını hatırlatarak “Sınırlı kapasite ile en iyi işi çıkarmayı hedefliyoruz. Son yıllarda büyük değişim geçiren Skoda’ya talep çok arttı. Üretim yeterli olsaydı 1.4 milyon satardık” dedi.
‘TÜRKİYE’NİN KAPASİTESİ VE TECRÜBESİNİN FARKINDAYIZ’
Favey, Skoda’nın kapasite sorunu nedeniyle yeni yatırım planlarını gündeme aldığını belirterek, öncelikle mevcut fabrikada vardiya sayısını artırmaya çalışacaklarını, ardından grup içerisindeki diğer fabrikaların boş kapasitelerini değerlendireceklerini söyledi. Volkswagen’in Almanya’daki fabrikası da bunlardan biri olacak. Favey, gelecek modeller ve Cenevre’de açıklanan 2 milyon hedefine ulaşmak içinse uzun vadede yeni fabrika yatırımının kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Yeni fabrika kararı alınırsa bu Türkiye’de de olabilir. Türkiye, bu gelişmelerde konu dışında kalmıyor. Türkiye’nin araç üretimi konusundaki kapasitesi ve tecrübesinin farkındayız. Ülkenizde yıllık yaklaşık 2 milyon araç üretiliyor. Türkiye’den 25 tedarikçi ile çalışıyoruz ve yıllık yaklaşık 100 milyon Euro hacminde tedarik sağlıyoruz” diye konuştu. Ahmet Yüce, 29 senedir Skoda’nın temsilciliğini yaptıklarını hatırlatarak, “Bu uzun birliktelikten karşılıklı olarak büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 8 yıl yılda 6 binler civarında satışlar elde ediyorduk bugün 30 bin adetleri konuşuyoruz. Satış ve hizmet kalitesi anlamında markayı hak ettiği yere taşımaya devam ediyoruz” dedi.
Skoda Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alain Favey:
"2018’DE TÜRKİYE’DE REKOR KIRMAYI HEDEFLİYORUZ"
Bu yıl Türkiye’deki satış hedeflerinin 30 bin olduğunu kaydeden Favey “35 bine ulaşabilecek potansiyel olduğunun farkındayız. 30 bin adet ile Skoda, Türkiye’de yüzde 4 civarında pazar payına sahip olacak. Bu da Türkiye’de Skoda için bir rekor“ dedi. Zafer Başar ise “2018 yılı, ilk 2 aydaki göstergeler doğrultusunda yıl geneline yayılabilir. Yaşanan dalgalanmalar, dalgalı kura ve onun etkilerine rağmen tekrar belli bir seviyeye oturacağına inanıyoruz. Yılı 35 bin seviyesinde kapatmayı öngörüyoruz“ diye konuştu.
Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar:
"HEDEFİ ‘MÜŞTERİ DEVRİMİ’ YARATMAK"
Başar, Skoda olarak ilk 2 aya iyi başladıklarını ve beklentilerin üzerinde talep edilen bir markaya dönüştüklerini vurgulayarak, “Önceliğimiz tamamıyla müşteri olacak ve faaliyetimizin odak noktasına müşteriyi oturtacağız. Müşteriden bayiye, bayiden markaya, markadan da globale giden bu süreçleri doğru aktaran bir köprü kuracağız. Hedefimiz gerçek bir ‘müşteri devrimi’ yaratmak ifadesini kullandı. Başar, bu yıl kadına önem veren ve öne çıkaran iletişim formları oluşturacaklarını da belirtti.
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