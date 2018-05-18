Slovan Liberec - Bohemians 1905 sahaya çıkıyor

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Slovan Liberec ile Bohemians 1905, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Slovan Liberec 43 puanla 6. sırada, Bohemians 1905 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Slovan Liberec, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Bohemians 1905 son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 208. İddaa'da Slovan Liberec kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Bohemians 1905 kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Slovan Liberec son haftadaki Mlada Boleslav müsabasında 4-0 kazandı.

Bohemians 1905 ise Hradec Kralove karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Slovan Liberec, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Slovan Liberec, kendi sahasında 20 gol attı, 14 gol yedi.

Bohemians 1905 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bohemians 1905, 11 gol atarken 17 gol yedi.